Clafoutis aux cerises de Jean-François Piège : la recette simple et rapide

Découvrez la recette du clafoutis aux cerises du chef Jean-François Piège, parfumé à la fleur d'oranger, facile et rapide à réaliser pour un dessert printanier délicieux.

Pour réaliser un clafoutis aux cerises digne d'un grand chef, suivez la recette simple et rapide de Jean-François Piège . Ce dessert printanier, délicieusement parfumé à la fleur d'oranger , régalera tous vos convives, que ce soit pour le dessert ou le goûter.

La préparation commence par fouetter les œufs dans un saladier jusqu'à ce qu'ils soient légèrement mousseux. Dans un autre récipient, mélangez la farine, le sucre et la levure chimique. Incorporez ensuite ce mélange sec aux œufs battus, en alternant avec le lait tiède, pour obtenir une pâte lisse et homogène. Ajoutez le beurre fondu et l'eau de fleur d'oranger, puis mélangez délicatement.

Pour donner une texture encore plus onctueuse, vous pouvez tamiser la farine avant de l'incorporer. Il est important de bien beurrer le moule : utilisez un papier absorbant pour récupérer le reste de beurre fondu au fond de la casserole et graissez généreusement les parois. Disposez les cerises au fond du moule, en les serrant bien pour qu'elles recouvrent entièrement la surface. Versez la pâte par-dessus, en veillant à ne pas déplacer les fruits.

Enfournez à 180°C (th.6) pendant environ 30 à 35 minutes, jusqu'à ce que le clafoutis soit doré et légèrement tremblotant au centre. Laissez tiédir avant de saupoudrer de sucre glace et de déguster. Ce clafoutis peut être préparé la veille : il n'en sera que meilleur ! Pour varier les plaisirs, vous pouvez remplacer les cerises par d'autres fruits de saison comme les abricots ou les framboises, mais la recette classique aux cerises reste un incontournable.

Le secret de cette recette réside dans la qualité des ingrédients : choisissez des cerises bien mûres et parfumées, de préférence de variété burlat ou griotte. L'eau de fleur d'oranger apporte une note florale subtile qui se marie à merveille avec le fruit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par un extrait de vanille ou une pincée de cannelle. Le clafoutis est un dessert rustique et généreux, parfait pour les repas en famille ou entre amis.

Servi tiède, il accompagne à merveille une boule de glace à la vanille ou une crème anglaise. Avec cette recette de Jean-François Piège, vous êtes sûr de réussir un clafoutis aux cerises moelleux et savoureux, qui fera l'unanimité autour de la table. N'oubliez pas de respecter le temps de repos de la pâte : 30 minutes au réfrigérateur permettront aux arômes de se développer et à la texture d'être plus homogène.

Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe de rhum ou de kirsch pour une touche d'originalité. Le clafoutis se conserve un jour ou deux à température ambiante, mais il est rare qu'il en reste ! Pour un résultat encore plus gourmand, parsemez quelques amandes effilées sur le dessus avant d'enfourner. Elles apporteront un croquant irrésistible.

Enfin, n'hésitez pas à ajuster la quantité de sucre selon la douceur de vos cerises. Cette recette est idéale pour les débutants car elle ne demande aucune technique particulière. Alors à vos fourneaux





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