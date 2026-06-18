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Citroen rebaptise sa marque en hommage à Omar Sy

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Citroen rebaptise sa marque en hommage à Omar Sy
CitroenOmar SySytroën
📆19/06/2026 00:22:00
📰La source: 20minutesparis
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Citroen a décidé de rebaptiser sa marque en hommage à Omar Sy, le conseiller spécial de la marque. Le logo, les pubs, les voitures… Tout y passe.

a décidé de rebaptiser sa marque « Sytroën » le temps d’une campagne mondiale, et sur l’ensemble des modèles de la marque, en hommage à sa nouvelle collaboration avec Omar Sy, le conseiller spécial de la marque.

Comprendre : il sera associé aux décisions créatives, pas juste à l’image. Le CEO de Citroën, Xavier Chardon, assume : « Omar est une personnalité populaire qui a su rester simple, authentique et proche des gens. » Le principe est aussi simple qu’efficace : remplacer le « C » de Citroën par le « Sy » d’Omar Sy. Résultat ?

« Sytroën ». Le logo, les pubs, les voitures… Tout y passe

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Citroen Omar Sy Sytroën Collaboration Créatives Image

 

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