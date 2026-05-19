Citoyen becomes hunter, fighting online child abuse with AI, sparking concerns of parallel justice

As authorities struggle with the lack of resources, more citizens are patrolling the internet for online child abusers, often relying on AI to catch them, prompting questions about the boundaries of vigilante justice.

Face au manque de moyens des autorités, de plus en plus de citoyens se lancent dans la traque de prédateurs sexuels en ligne, notamment en les piégeant grâce à l’IA.

S’ils cherchent à exposer ces hommes, ces chasseurs d’Internet risquent également de faire émerger un risque de justice parallèle. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un échange accablant entre un professeur d’EPS à la retraite et une adolescente de 14 ans générée par l’intelligence artificielle, avec Pierre Kone, un influenceur de 21 ans qui tente de débusquer les pédocriminels en se faisant passer pour une jeune fille mineure grâce à l’IA





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