Découvrez le programme des fêtes de fin d'année à la Cité Europe de Coquelles. Père Noël, décoration et animations sont au rendez-vous.

Le centre commercial Cité Europe, situé dans la commune de Coquelles, prépare sa scénographie festive pour la fin d'année. Une nouvelle décoration mêlant doré, vert et blanc transformera les allées du lieu. Des visiteurs pourront admirer des installations lumineuses, incluant des suspensions animées suspendues au-dessus des passages.

Décoration et Structure Lumineuse Monumentale

La décoration actuelle est visible dans une ambiance élégante avec des tons dorés, verts et blancs. Les visiteurs pourront découvrir des nouvelles installations lumineuses, dont des suspensions animées qui habilleront les allées du centre. Au cœur de cette scénographie, une structure lumineuse monumentale de 9 mètres de haut, agrémentée d'automates, accueillera un espace photo avec le Père Noël. Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants du dimanche 29 novembre au jeudi 24 décembre. Les rencontres sont programmées de 14h à 18h.

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Programme des Animations et Activités

L'animation " Adopte ton lutin farceur " permet aux visiteurs de repartir avec leur propre lutin. Ils profiteront de surprises distribuées dans les allées du centre en compagnie d'un comédien-magicien. L'animation " Lutin gagnant " offre également des surprises et des cadeaux de Noël à découvrir. Des artistes, dont des échassiers, déambuleront dans les allées du centre pour offrir aux visiteurs des moments festifs.

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Jeu de Noël et Expérience Virtuelle

Cité Europe organise avec ses commerçants un grand jeu de Noël. Un tirage au sort permettra notamment de remporter une hotte du Père Noël d'une valeur de 400 euros ainsi que des cartes cadeaux. Les visiteurs pourront également participer à l'animation " Carte mystère ". Au total, 140 cartes cadeaux seront mises en jeu sur les deux week-ends. Cité Europe proposera une expérience de glisse originale avec l'installation d'une station de ski en réalité virtuelle.