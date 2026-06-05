Cité du vin de Bordeaux : 10 ans d'un pari audacieux devenu incontournable

La Cité du vin de Bordeaux fête ses dix ans. Retour sur l'histoire d'un projet visionnaire qui a su allier politique, viticulture et tourisme pour devenir un musée unique au monde, attirant 400 000 visiteurs par an.

La Cité du vin de Bordeaux célèbre son dixième anniversaire en 2026, marquant une décennie de succès pour un projet qui a failli ne jamais voir le jour.

Ce musée unique au monde, dont la silhouette évoque une carafe de vin, a accueilli près de 400 000 visiteurs par an depuis son ouverture en 2016. Pourtant, l'idée d'un lieu dédié à la culture du vin à Bordeaux a germé dès les années 1990, avec des tentatives avortées qui ont mis en lumière les difficultés de faire collaborer les mondes politique, viticole et touristique.

Le premier projet, la Cité mondiale des vins et spiritueux, visait à créer un pôle commercial permanent dans le quartier des Chartrons. Mais la méfiance des négociants locaux, craignant une concurrence déloyale, a conduit à l'échec de cette initiative. Parallèlement, une autre vision émergeait : celle d'un grand lieu culturel pour expliquer le vin au grand public.

Portée par des figures comme Hélène Levieux, fille d'Édouard Leclerc et viticultrice en Gironde, cette idée a buté sur un manque de consensus et a été abandonnée. Il faudra attendre 2008 pour que le projet rebondisse, grâce à l'impulsion de Sylvie Cazes, alors en charge des affaires viticoles à la mairie de Bordeaux, et de Philippe Massol, ancien directeur marketing du Futuroscope.

Ensemble, ils ont sillonné le monde pour étudier les meilleures scénographies viticoles et ont réussi à fédérer les acteurs locaux autour d'une association de préfiguration, puis d'un fonds de dotation et enfin d'une fondation. Le financement a été assuré par les collectivités locales, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) et de nombreuses entreprises du secteur.

Le site choisi, le long de la Garonne, a vu s'élever un bâtiment audacieux conçu par l'agence XTU Architects, avec une façade en verre et une forme organique rappelant le vin versé. L'intérieur propose une expérience immersive multimédia, mêlant images, sons et arômes, sans aucun objet historique ou barrique.

Cette approche moderne a séduit un public majoritairement étranger, mais de plus en plus familial, et a fait de la Cité du vin le deuxième site touristique de Bordeaux après la Cité du vin elle-même. Aujourd'hui, la Cité du vin est un symbole de la renaissance de Bordeaux, de son attractivité touristique et de l'ouverture du monde viticole.

Pour ses dix ans, des festivités sont organisées du 4 au 7 juin, avec des dégustations, un marché local et des visites guidées. Le directeur général, Philippe Massol, souligne que le lieu continue d'évoluer, avec des parcours renouvelés et des projets d'expansion, notamment en Allemagne. La Cité du vin est la preuve qu'un pari ambitieux, quand il est porté par une vision collective et une volonté politique, peut transformer une ville et rayonner bien au-delà de ses frontières





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