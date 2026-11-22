Le complexe aquatique nommé Léon Marchand à Toulouse verra ses travaux retardés à 2027 en raison de montages juridiques, avec une ouverture prévue pour 2028 ou 2029.

Le projet ambitieux de la Cité de la natation sur l'île du Ramier à Toulouse connaît un changement majeur de calendrier. Bien que le permis de construire ait été officiellement délivré par la mairie en mai, le démarrage effectif du chantier est repoussé d'une année. Les premiers coups de pioche n'auront donc pas lieu en 2026 comme initialement anticipé, mais au plus tôt en 2027. Cette décision officielle marque un nouvel état des lieux pour ce complexe sportif d'envergure.

Calendrier décalé et causes juridiques

La nouvelle échéance pour le lancement des travaux est fixée par Michel Coloma, le directeur général des Dauphins du TOEC. Ce report stratégique n'est pas lié à des contraintes physiques ou techniques liées au site. L'explication réside exclusivement dans le montage juridique de la future structure de gestion de l'équipement. La direction du club doit encore valider la formule sociétaire exacte qui assurera l'exploitation du complexe. Cette étape administrative reste le verrou principal qui empêche la mobilisation immédiate des ressources et des équipes de construction sur le terrain.

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Michel Coloma a précisé que la question de la déconstruction de l'ancien hall 7 du Parc des expositions, situé sur le site d'accueil du projet, n'est pas en cause. Ce préalable technique n'est pas identifié comme la source du retard. L'ensemble des aspects techniques sont considérés comme validés. L'attente porte uniquement sur l'accord final concernant la structure juridique qui exploitera l'équipement à long terme. Une fois cette signature obtenue, la machine pourra démarrer sans autre obstacle identifié à ce stade.

Caractéristiques du complexe olympique

La Cité de la natation sera un équipement moderne et polyvalent situé à deux pas des piscines Nakache et Castex. L'élément phare du projet est un bassin olympique de 50 mètres sur 25 mètres. Cet espace de compétition sera aménagé sur le toit du bâtiment, à 21 mètres de hauteur. Les nageurs de haut niveau pourront s'entraîner à ciel ouvert avec une vue imprenable sur la Garonne et le centre-ville de Toulouse. Le complexe portera le nom du quadruple médaillé olympique à Paris en 2024, licencié aux Dauphins du TOEC.

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Aux côtés du grand bassin de compétition, deux autres bassins sont prévus pour répondre aux besoins du loisir et de l'apprentissage. Un bassin de 25 mètres sur 15 mètres sera consacré à la nage de loisir pour le grand public. Un troisième bassin de plus petite dimension, mesurant 15 mètres sur 10 mètres, servira spécifiquement à l'apprentissage de la natation. Cette répartition vise à satisfaire simultanément les exigences des athlètes de haut niveau et les besoins éducatifs ou récréatifs des habitants.

Investissements financiers et soutien institutionnel

Le financement de ce projet complexe a été stabilisé avec la participation confirmée de plusieurs mécènes privés. Les financements publics, quant à eux, ne posent pas de difficulté actuelle selon les responsables du club. La mairie de Toulouse a inscrit une subvention de 4 millions d'euros à son budget pour l'année 2026. Ce soutien municipal s'ajoute à l'aide de l'État, qui avait annoncé en novembre 2024 un soutien financier de 4,4 millions d'euros.

Cette structure financière mixte garantit la pérennité économique du projet malgré les délais de mise en œuvre. La confirmation de ces montants permet d'assurer que le retard du chantier n'affectera pas la faisabilité globale du complexe. L'effet Léon Marchand sur le projet semble également peser dans le soutien institutionnel, bien que les détails contractuels restent confidentiels. La solidité financière permet au club de se concentrer sur la résolution des questions juridiques restantes.

Fonctionnalités et impact sur le club

Outre les bassins, le bâtiment abritera des installations de préparation physique complètes. Des salles de musculation, de fitness et d'étirements seront disponibles pour les athlètes. Des espaces de soins seront dédiés à la kinésithérapie et à l'ostéopathie pour la récupération sportive. Les Dauphins du TOEC y installeront leurs nouveaux bureaux administratifs et disposeront d'un club-house privé pour leurs membres.

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Le projet inclut également des espaces modulables pour la formation des nageurs et l'accueil d'événements sportifs. La mairie espère que le transfert d'une partie des activités du club vers ce nouveau site rendra des créneaux aux autres usagers des piscines municipales. Les Dauphins du TOEC réservent actuellement des lignes d'eau précieuses pour leurs entraînements. Ce déménagement permettra de libérer du temps sur les installations existantes, améliorant ainsi l'accessibilité pour tous les baigneurs toulousains. L'ouverture est désormais visée pour 2028 ou début 2029.