Cisco lance un outil open source pour vérifier la provenance de modèles d'IA

Model Provenance Kit est un programme Python développé par Cisco pour comparer les modèles d'intelligence artificielle et déterminer s'ils partagent une origine commune. Il calcule une empreinte de chaque modèle sur la base des trois composants suivants : les paramètres appris pendant l'entraînement, le tokenizer qui découpe le texte en unités élémentaires et les fichiers décrivant son architecture. Le programme a été testé sur un banc-essai de 111 paires de modèles avec un taux de précision de 96,4%. Il a deux usages : le mode de comparaison confronte directement les deux modèles, tandis que le mode de balayage cherche un seul modellen dans une base de 150 empreintes de référence.%

Cisco a publié un outil open source, Model Provenance Kit , qui compare deux modèles d'intelligence artificielle et détermine s'ils partagent une origine commune. Le programme Python a un taux de précision de 96,4% sur un banc-essai de 111 paires de modèles et utilise les trois composants suivants pour calculer une empreinte de chaque modèle : les paramètres appris pendant l'entraînement, le tokenizer qui découpe le texte en unités élémentaires et les fichiers décrivant son architecture.

Il a deux usages : le mode de comparaison confronte directement les deux modèles, tandis que le mode de balayage cherche un seul modèle dans une base de 150 empreintes de référence. La précision de l'outil est limitée seulement par des transformations architecturales extrêmes ou par des erreurs de téléchargement de modèles. Model Provenance Kit peut être considéré comme un test ADN pour l'IA en permettant de vérifier les origines des modèles.

Le programme tourne sur un simple processeur d'ordinateur public. Les résultats sont placés dans un dossier Annexe IV afin d'être accessibles aux autorités nationales





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