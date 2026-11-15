Ciryl Gane conserve son titre mondial UFC face à Josh Hokit à New York. Le Français gagne par décision unanime malgré la domination initiale de son challenger agressif.

Ciryl Gane a confirmé sa domination au sein de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship lors de l'événement UFC 334. La victoire du Français s'est concrétisée au Madison Square Garden de New York, le 14 novembre 2026, face à un challenger américain d'une agressivité rare. Cette confrontation pour le titre mondial a marqué un tournant significatif dans la carrière de l'actuel champion.

Déroulement intense du combat UFC 334

La rencontre entre le champion Ciryl Gane et le challenger Josh Hokit s'est déroulée sur la totalité des cinq rounds prévus, offrant un spectacle sportif d'une intensité particulière. Ciryl Gane, pesant 110 kg pour une taille de 1,96 mètre, partait largement favori aux yeux des observateurs. En face, Josh Hokit, mesurant 1,85 mètre pour 105 kilogrammes, a choisi de répondre par une offensive soutenue dès les premières secondes de l'affrontement.

Also read Ciryl Gane défend son titre UFC des poids lourds face à Josh Hokit à l'UFC 334 au Madison Square Garden

Le Madison Square Garden, traditionnellement acquis à la cause des sportifs locaux, a servi de cadre vibrant à cette bataille. Josh Hokit a réussi à imposer son rythme pendant une longue partie de l'échange, exerçant une pression constante sur le boxeur français. Cependant, l'usure physique semblait progressivement affecter l'Américain au fil des minutes, alors que Ciryl Gane récupérait ses distances.

Les dernières minutes du combat ont vu Ciryl Gane multiplier les frappes puissantes avec l'espoir d'obtenir un KO décisif. Le challenge mental et physique restait entier jusqu'au coup de sifflet final. La décision est donc revenue aux mains des juges de ring, qui ont rendu une verdict à l'unanimité en faveur du Français, provoquant les sifflets d'une grande partie de l'assistance présente dans la salle.

Advertisement

Réactions post-combat et contexte personnel

Après la victoire, Ciryl Gane a exprimé son admiration pour la résistance de son adversaire lors d'une interview exclusive. Il a souligné que le monde avait sous-estimé la capacité de combat de Josh Hokit. Le champion a qualifié ce match de très difficile mentalement, mettant en avant sa propre force de caractère pour tenir jusqu'au terme de la compétition.

Josh Hokit, ancien lutteur universitaire et joueur de football américain proche de la NFL, faisait ses débuts remarqués dans l'élite de l'UFC avec quatre victoires consécutives. Sa dernière prestation notoire avait eu lieu contre l'expérimenté Derrick Lewis. Originaire de Californie, cet athlète est connu pour son style explosif et ses provocations publiques régulières, notamment ses déclarations controversées faites précédemment devant la Maison Blanche.

Implications pour le sport et l'athlétisme français

Cette victoire conserve à Ciryl Gane le statut de champion du monde des poids lourds, renforçant la présence du boxeur français sur la scène internationale. Des personnalités du sport français, comme Victor Wembanyama, ont commenté la performance, bien que la candidature de Teddy Riner n'ait suscité que peu d'intérêt dans le contexte de cette victoire.

La réaction de Victor Wembanyama face à cet événement sportif a été discrète, se concentrant sur la valeur du combat plutôt que sur les aspects extra-sportifs. Cet événement sportif à New York montre la résilience et l'adaptabilité nécessaire pour régner au plus haut niveau du MMA. Les prochaines étapes pour Ciryl Gane restent encore indéfinies, mais sa position de leader est solidement établie pour le moment.