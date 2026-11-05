Cirque de Noël Villeneuve-sur-Lot : Romain Greveldinger présente Passionnément

Le Cirque de Noël revient à Villeneuve-sur-Lot avec le spectacle Passionnément. Produite par Romain Greveldinger, l'attraction promet 25 séances pour célébrer l'histoire familiale du cirque.

Le Cirque de Noël fait son grand retour dans le Lot-et-Garonne à partir du vendredi 27 novembre. Cet événement festif s'installe pour la quatrième année consécutive au sein du parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot. L'édition de cette année met à l'honneur un spectacle inédit baptisé Passionnément.

Une production familiale inédite

Romain Greveldinger, producteur et Monsieur Loyal du lieu, souhaite rendre hommage à l'histoire profonde de la famille circassiennne. Le nouveau programme s'inspire directement de son grand-père et de sa femme Mayara Greveldinger-Neves, descendante d'une lignée de saltimbanques depuis huit générations. Cette narration personnelle distingue cette édition des précédentes.

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Le spectacle s'étend sur quatorze jours avec un total de vingt-cinq séances prévues. La programmation inclut parfois jusqu'à trois représentations au cours d'une même journée pour répondre à la forte demande du public local. Cette densité de créations vise à maximiser l'expérience festive des visiteurs.

Des performances artistiques d'exception

Une dizaine de numéros inédits se succèdent sur la piste pendant plus de deux heures. Romain Greveldinger a sélectionné ces artistes grâce à son réseau professionnel établi durant vingt années de carrière au sein des plus grandes arènes européennes. Le casting inclut Steven Carroli pour son monocycle acrobatique primé à Monte-Carlo.

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La diversité des talents est au cœur de cette programmation internationale. Le célèbre ventriloque Kenneth Huesca promet des moments de rire général aux spectateurs. Les sœurs Segura, venues d'Espagne, présenteront un main à main surprenant pour leur jeune âge de vingt ans. Le numéro de Guilherme à l'arbalète est également salué par le producteur.

Le moment émotionnel fort reste le retour sur piste de Mayara Greveldinger-Neves. Cette artiste réalise un numéro de magie sophistiqué comparé aux grands shows de Las Vegas. Son intervention clôtura la série de prestations en hommage à la tradition familiale.

Aménagements techniques et stratégie financière

Le parc des expositions subit une transformation majeure avec un immense chapiteau de huit cents places. Un sapin géant de cinq mètres, des chalets en bois et des illuminations marquent l'entrée de la zone festive. Une amélioration technique notable concerne l'ajout d'un écran géant diffusant vidéos et photos synchronisées au récit.

Les décors évoluent dynamiquement à chaque changement de numéro pour maintenir l'attention du public. Cette structure mobile assure une immersion visuelle continue tout au long du spectacle. Romain Greveldinger assume la double fonction de metteur en scène et de présentateur sur la piste.

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Impacts économiques et objectifs de fréquentation

L'événement vise une audience record de quinze mille spectateurs sur l'ensemble de la période. Cette projection dépasse les douze mille personnes ayant fréquenté les lieux lors de l'édition précédente. Le Cirque de Noël est désormais reconnu comme la plus importante manifestation festive de Nouvelle-Aquitaine dans sa catégorie.

La viabilité économique repose strictement sur la billetterie sans aucune subvention publique. Une vente de dix mille billets est nécessaire pour couvrir les cent mille euros d'investissement initial. Cette rentabilité annuelle permet de rembourser les coûts tout en assumant les risques financiers de la création.

L'équipe projet envisage déjà une expansion itinérante pour sa cinquième édition à venir. Les tarifs s'échelonnent de dix-huit à quarante-deux euros selon les places réservées. La réservation s'effectue via les points de vente habituels ou en ligne jusqu'au dimanche 13 décembre.