Circulation : Fermetures massives des bretelles du périphérique de Caen

La DIRNO ferme au moins neuf bretelles du périphérique de Caen pour des travaux de signalisation jusqu'au 26 novembre 2026. Les perturbations nocturnes touchent l'ensemble du tracé.

La Direction interdépartementale des routes du nord-ouest ( DIRNO) a lancé un vaste chantier de modernisation sur le boulevard périphérique de Caen dans le département du Calvados. Cette intervention technique majeure, visant à installer des systèmes de signalisation dynamique, impose des restrictions de circulation nocturnes sévères. Les conducteurs doivent anticiper une réduction significative de la capacité routière jusqu'au 26 novembre 2026.

Mécanisme des fermetures nocturnes et itinéraires alternatifs

Les opérations de la DIRNO s'effectuent exclusivement entre 20h et 6h du matin pour limiter l'impact sur le trafic diurne. Pendant cette fenêtre temporelle, la chaussée intérieure subit une fermeture totale s'étendant de l'échangeur n°5 Côte de Nacre jusqu'à l'échangeur n°2. Cette contrainte structurelle rend obligatoire la sortie à l'échangeur n°5 pour tout usager empruntant cet axe, modifiant radicalement la topologie de l'itinéraire pour les automobilistes traversant Caen par l'intérieur.

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Perturbations spécifiques à l'échangeur Porte d'Angleterre

L'axe de la Porte d'Angleterre, correspondant à l'échangeur n°3, constitue l'un des points noirs de cette campagne de travaux. La bretelle d'insertion 3b de l'échangeur n°3 Porte d'Angleterre est fermée dès le début du chantier. Une mesure supplémentaire s'ajoutera à cette liste de restrictions durant la nuit du 26 au 27 novembre 2026, marquant la fermeture définitive de la bretelle d'insertion n°3d de l'échangeur n°3 Porte d'Angleterre.

Impact sur l'échangeur Epopea et les sorties environnantes

À proximité immédiate, l'échangeur n°4.1 Epopea enregistre également la fermeture de la bretelle d'insertion 4.1a. Cette restriction vient s'ajouter aux interdictions déjà en vigueur sur d'autres segments du réseau routier. La combinaison de ces différents points de fermeture crée un effet domino, contraignant les flux de véhicules à se répartir sur d'autres axes de desserte pour éviter les goulots d'étranglement majeurs.

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Travaux sur la chaussée extérieure aux échangeurs clés

La DIRNO conduit simultanément des interventions sur la chaussée extérieure entre le 18 et le 24 novembre 2026. Ces travaux ciblent spécifiquement les infrastructures situées aux échangeurs n°1, ainsi qu'aux échangeurs n°16 et n°15. Cette localisation précise entraîne des fermetures ciblées de la bretelle de sortie 1d dans le sens extérieur et de la bretelle de sortie 15.1 dans le sens extérieur.

Conséquences durables pour les usagers du réseau calvadosien

Au total, ces campagnes d'entretien et d'installation technologique entraînent la fermeture simultanée d'au moins neuf bretelles de sortie et d'insertion sur le tracé périphérique. Les usagers sont invités à consulter les informations de circulation en temps réel pour adapter leurs déplacements nocturnes. La période de travaux s'étalant jusqu'à la fin du mois de novembre 2026, la vigilance reste de mise pour tous les conducteurs fréquentant cet axe stratégique de l'agglomération caennaise.