Cinquième Édition du Challenge Régional de l’Economie Sociale et Solidaire à Chartres

Un événement sportif et inclusif réunissant les entreprises de l'ESS en Centre-Val de Loire le 28 mai 2026 pour promouvoir la cohésion d'équipe et la solidarité.

Le paysage de l’Economie Sociale et Solidaire en région Centre-Val de Loire s’apprête à vibrer au rythme du sport et de la camaraderie. Pour sa cinquième édition, le challenge régional de l’ESS se déploiera le 28 mai 2026 dans la ville de Chartres , au sein des installations du Centre régional jeunesse et sport.

Cet événement majeur a pour ambition fondamentale de permettre aux professionnels du secteur de s’extraire, le temps d’une journée intense, de leur cadre habituel de travail pour s’immerger dans un univers dédié à l’effort physique, à l’esprit d’équipe et à la convivialité. L'idée est simple mais puissante : transformer le terrain professionnel et associatif en un terrain de jeu où la performance sportive ne devient qu'un prétexte pour tisser des liens plus forts entre collègues et partenaires.

Que l’on soit un athlète accompli ou un amateur cherchant simplement à partager un moment agréable, l’essentiel réside dans la participation active et l’échange humain. L’inclusivité est au cœur de ce projet porté par le Comité régional olympique et sportif Centre-Val de Loire. Les activités proposées sont conçues pour être accessibles à tous, sans distinction de niveau ou de capacité physique.

Le challenge s’adresse à un spectre très large de structures : les coopératives, les mutuelles, les unions relevant du code de la mutualité, les sociétés d’assurance mutuelles, les fondations, ainsi que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et les ESAT. Cette diversité des participants reflète la richesse de l’ESS et permet de créer des synergies inattendues entre différents acteurs sociaux.

L’invitation est lancée à toutes les structures désireuses de renforcer leur cohésion interne ou de collaborer avec d’autres entités à travers le sport. Les inscriptions sont d'ailleurs toujours ouvertes via la plateforme HelloAsso, bien que le nombre de places soit limité à 28 équipes pour garantir une organisation optimale et une qualité d'accueil irréprochable. Le programme sportif est particulièrement varié pour stimuler tous les talents.

Les participants pourront s'affronter sur l'ergomètre d'aviron pour tester leur puissance et leur rapidité, ou découvrir le basket fauteuil pour appréhender les défis du handisport. Le para-biathlon, combinant l'effort du fauteuil et la précision du tir laser, promet d'être l'une des épreuves les plus mémorables. Le tennis de table et le tir à l'arc offriront des moments de concentration et d'agilité, tandis que le hockey sur gazon permettra de mobiliser l'esprit collectif sur les pelouses du CRJS.

Chaque discipline a été choisie pour favoriser l'entraide et le dépassement de soi dans une ambiance festive. Le coût de l'inscription est fixé à 160 euros TTC par équipe de quatre personnes, soit 40 euros par participant. Pour ceux qui souhaitent accompagner les équipes sans concourir, un forfait de 25 euros permet de profiter de l'intégralité des festivités, incluant le petit déjeuner, le repas, la collation et le traditionnel pot de l'amitié.

La journée du 28 mai sera rythmée par un planning rigoureux mais convivial. Dès 9 heures, l'accueil des participants marquera le début des hostilités amicales, suivi à 9h30 par une cérémonie d'ouverture solennelle et un échauffement collectif pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Les premières épreuves se dérouleront entre 10 heures et midi, avant de laisser place à une pause déjeuner bien méritée de 12h30 à 13h45.

L'après-midi sera consacré à la suite des compétitions jusqu'à 16 heures, pour s'achever par la remise des trophées et un moment de partage lors du pot de clôture à 16h30. En somme, ce challenge est bien plus qu'une simple compétition sportive ; c'est une célébration des valeurs de solidarité et de partage qui animent l'économie sociale et solidaire, transformant Chartres en un épicentre de dynamisme et de fraternité régionale





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