Cinq outsiders qui pourraient bouleverser la Coupe du monde 2026

Analyse des équipes moins attendues - RDC, Norvège, Qatar et d'autres - qui misent sur la cohésion, la rigueur et le talent pour surprendre les grands favoris en 2026.

À l'approche de la Coupe du monde 2026, les observateurs se demandent quelles équipes sauront marquer les esprits sur le sol américain. Si les géants habituels - l'attaque flamboyante de la France, le jeu collectif de l'Espagne, le Brésil en pleine mutation ou encore l'Argentine qui veut offrir une dernière danse mémorable à son capitaine - attirent naturellement les projecteurs, d'autres nations émergent comme de véritables outsiders capables d'écrire leur propre légende.

Le Sénégal, par exemple, nourrit l'espoir d'un parcours historique, tandis que cinq formations moins médiatisées ont été pointées du doigt par les organisateurs comme de potentielles surprises. Chacune d'elles possède une spécificité que le monde envie, et toutes espèrent composer leur billet pour l'Amérique afin d'impressionner leurs supporters et leurs rivaux. Parmi ces équipes, les Léopards de la République démocratique du Congo ont vécu une aventure quasi cinématographique lors des phases éliminatoires africaines.

Sortis en tant que deuxième meilleur deuxième, ils ont d'abord surpris le Cameroun grâce à un but au stade de la 91e minute, puis ont vaincu le Nigeria aux tirs au but. Leur victoire contre la Jamaïque en barrage intercontinental, obtenue après prolongations, a scellé leur qualification.

Une défense solide, ancrée autour de William Pacho du PSG, Piero Hincapié d'Arsenal, Pervis Estupiñán de l'AC Milan et Joel Ordóñez du Club Bruges, soutenue par le robuste Moisés Caicedo de Chelsea, confère à l'équipe une stabilité rare. Sous la houlette de l'entraîneur argentin Sebastián Beccacece, qui impose rigueur et intensité, le groupe mise sur le pragmatisme et la cohésion, des joueurs ayant grandi ensemble à l'Independiente del Valle formant le noyau d'une organisation millimétrée.

À l'autre bout du continent, la Norvège s'est imposée comme un véritable challenger lors des qualifications européennes, devançant même l'Italie avec huit victoires consécutives. Rappelant leur exploit de 1998 lorsqu'ils avaient éliminé le Brésil, les Vikings se retrouvent aujourd'hui dans le même groupe que la France, un affrontement prévu pour le 26 avril qui promet d'être un choc au sommet.

En Asie, le Qatar, double champion du continent, revient sur la scène mondiale après avoir organisé la précédente Coupe du monde. Malgré des éliminatoires modestes et les difficultés liées à la situation géopolitique régionale, le collectif qatari mise sur l'expérience de l'entraîneur espagnol Julen Lopetegui et la créativité de l'attaquant Akram Afif pour espérer dépasser les attentes.

Ces équipes, grâce à leurs forces distinctes - solidité défensive, cohésion collective ou talent individuel - pourraient bien transformer le tableau des favoris et offrir aux spectateurs une édition 2026 inattendue et riche en émotions





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 RDC\ \Norvège\ \Qatar\ \Outsiders

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Équateur baisse le prix de la bière de 20% pendant la Coupe du monde 2026Le président équatorien Daniel Noboa a annoncé une réduction de 20% du prix de la bière ainsi que l'exonération de l'impôt sur les consommations spéciales pour cette boisson et le vin jusqu'à la fin du Mondial 2026. Cette mesure, dévoilée dans la province du Guayas, vise à répondre à l'engouement populaire pour le football et à offrir une pause sociale dans un contexte de tensions liées à l'insécurité. Le chef de l'État, vêtu du maillot national, a exprimé sa confiance en la sélection équatorienne, qui dispute sa cinquième Coupe du monde.

Read more »

Affrontements entre manifestants et police lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026Des dizaines de manifestants et de policiers se sont affrontés à l'extérieur du stade Azteca à Mexico pendant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Les manifestants réclamaient justice pour les personnes disparues, dénonçant les disparitions forcées dans un pays touché par la violence liée au trafic de drogue. Malgré des mesures de sécurité renforcées, des barrières ont été retirées et des heurts ont éclaté. Le match s'est finalement tenu avec une victoire mexicaine 2-0.

Read more »

Coupe du monde 2026 : les cinq matchs de la première journée à ne pas manquerDécouvrez les cinq rencontres les plus attendues de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avec des chocs entre le Brésil et le Ghana, les Pays-Bas et le Japon, la France et le Sénégal, l'Argentine et l'Algérie, ainsi que l'Angleterre et la Croatie.

Read more »

Coupe du monde 2026 : pauses rafraîchissement, bac 2026, grèves SNCF et nouvelles enquêtesLa Coupe du monde 2026 introduit deux pauses rafraîchissantes obligatoires à la mi‑temps, tandis que le baccalauréat 2026 voit de nouvelles modalités d'examen. Parallèlement, les contrôles à la frontière américaine, la grève de la SNCF, l'enquête sur Patrick Bruel et la prochaine mission spatiale française avec la société Vast dominent l'actualité.

Read more »