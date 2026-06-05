Cinq offres Lidl à ne pas manquer pour un été savoureux et confortable

Découvrez les promotions de la semaine chez Lidl : airfryer 9 L, barbecue 10 places, coussin à mémoire, parasol anti‑UV et appareil à paninis, tous à prix réduits pour profiter pleinement de l'été.

L'été approche, et avec lui les envies de moments conviviaux, de repas en plein air et de détente au soleil. Pour profiter pleinement de la saison chaude, le site de Lidl propose cette semaine cinq offres irrésistibles qui allient performance, confort et prix doux.

Que vous souhaitiez préparer des plats savoureux grâce à un appareil de cuisson moderne, organiser un barbecue pour un groupe d'amis, vous installer confortablement sur votre terrasse ou simplement protéger votre peau des rayons du soleil, ces promotions vous aideront à vivre un été inoubliable sans vous ruiner. Parmi les bonnes affaires, l'airfryer de 9 litres se démarque en affichant un tarif de 89,99 €, soit une remise de 80 € sur le prix d'entrée.

Ce modèle dispose d'un écran LED intuitif, de douze programmes de cuisson intégrés et d'une fonction de secouage automatique qui tourne les aliments pour une cuisson homogène. Sa capacité généreuse permet de préparer des portions familiales, tandis que les deux bacs séparés offrent la flexibilité nécessaire pour cuire plusieurs plats simultanément. En plus, le design épuré et les commandes simples en font un appareil idéal tant pour les novices que pour les chefs aguerris.

Le deuxième produit phare est le barbecue portable, proposé à 99 € au lieu de 129 €. Conçu pour accueillir jusqu'à dix personnes, il intègre une manivelle réglable qui ajuste la hauteur de la cuve afin de maîtriser la température de cuisson avec précision. Deux grilles en acier chromé assurent un nettoyage rapide, tandis qu'une grille supplémentaire garde les aliments au chaud après cuisson.

Le couvercle, équipé d'un thermomètre intégré, permet de surveiller la température sans interrompre la cuisson, et les roues ainsi que le système de pliage garantissent une mobilité et un rangement sans contrainte. Pour ceux qui recherchent le confort, le coussin à mémoire de forme à 7,99 € (au lieu de 9,99 €) offre un soutien lombaire optimal grâce à sa mousse viscoélastique qui épouse les contours du corps.

Sa housse amovible et lavable en machine facilite l'entretien, tandis que la poignée intégrée rend le transport aisé, que ce soit au bureau, sur la terrasse ou en vacances. Un excellent compagnon pour réduire les tensions musculaires lors des longues journées d'été. Le protection solaire n'est pas en reste : le parasol à 39,99 € (au lieu de 49,99 €) propose trois positions d'inclinaison, une toile déperlante résistante aux intempéries et un revêtement anti‑UV efficace.

Sa structure en aluminium imitation bois apporte une touche esthétique à tout espace extérieur, tout en assurant une stabilité robuste. Enfin, l'appareil à paninis, vendu à 29,99 € contre 39,99 €, permet de griller viandes, légumes ou sandwichs grâce à des plaques antiadhésives résistantes aux rayures. Un bac récupérateur d'excès de graisse simplifie le nettoyage, faisant de cet appareil un incontournable pour des repas rapides et savoureux.

Toutes ces offres sont temporaires et les prix indiqués peuvent évoluer, mais elles constituent aujourd'hui une opportunité idéale pour préparer un été riche en plaisirs culinaires et en détente à moindre coût





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