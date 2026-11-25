Cinq membres d'une famille sont décédés à Kehl, en Allemagne, suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Deux enfants survivants sont hospitalisés et une enquête est ouverte.

Une tragédie s'est déroulée le lundi 23 novembre dans la ville allemande de Kehl, située près de la frontière française. Les secours ont découvert cinq membres d'une même famille morts dans leur logement, tandis que deux enfants ont été hospitalisés pour intoxication grave. L'origine du drame semble être une fuite massive de monoxyde de carbone, comme l'ont confirmé les capteurs des pompiers dès leur arrivée sur les lieux.

Découverte du drame et bilan des victimes

L'alerte a été donnée après l'absence inexpliquée des enfants à l'école ce lundi 23 novembre. Une connaissance de la famille, inquiète, s'est rendue au domicile sans obtenir de réponse, avant de contacter les autorités. Vers 11 h 45, les pompiers et la police ont pénétré dans l'appartement pour y trouver cinq corps sans vie. Les victimes sont le père, âgé de 46 ans, sa mère, âgée de 74 ans, et trois de ses enfants âgés de 10 à 14 ans. La famille possédait la double nationalité germano-arménienne. Deux autres enfants, un garçon et une fille, ont été secourus et évacués par hélicoptère vers des hôpitaux spécialisés, dont un en France.

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Mécanisme de l'intoxication et intervention d'urgence

Les appareils de détection des pompiers se sont déclenchés immédiatement à l'entrée de l'appartement, confirmant une concentration dangereuse de monoxyde de carbone. Cette présence de gaz a considérablement compliqué les opérations de secours. En raison de la toxicité ambiante, un policier et un témoin ont été légèrement intoxiqués et transportés à l'hôpital. Les circonstances exactes de la fuite restent à éclaircir par la police scientifique et un médecin légiste. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un dysfonctionnement technique ou d'une infraction pénale. La famille se serait réinstallée dans cet immeuble au début du mois de novembre, après plusieurs mois d'absence.

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Position des autorités et témoignages de voisinage

Le maire de Kehl, Wolfram Britz, s'est rendu sur place et a qualifié ces événements de tragédie. Un voisin a révélé que la mère de famille, en fauteuil roulant, ne vivait plus au domicile depuis plusieurs années et était hébergée dans un établissement médicalisé, bien qu'elle ait été retrouvée parmi les victimes. Une habitante du quartier, qui connaissait le père, a exprimé sa consternation, décrivant la famille comme tout à fait normale. Le choc est palpable dans le quartier, où la brutalité de la nouvelle a touché les résidents. Les autorités locales cherchent à rassurer la population tout en menant leurs investigations.

Impact local et mesures de soutien aux victimes

L'incident a nécessité l'évacuation de l'immeuble entier. La municipalité de Kehl a proposé un hébergement temporaire aux autres occupants du bâtiment. De plus, une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place dans une école voisine pour soutenir les enfants et les familles affectés par cet événement traumatique. Les deux enfants survivants continuent de recevoir des soins médicaux spécialisés pour leurs graves intoxications. La communauté locale fait face aux conséquences immédiates de cette catastrophe, marquée par la perte de cinq vies et la souffrance de ceux qui restent.