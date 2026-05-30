Cinq idées cadeaux expériences pour une fête des mères 2026 mémorable

Marie Claire propose une sélection d'expériences mère-fille à partager pour la fête des mères 2026, avec des adresses parisiennes alliant spa, ateliers créatifs, restaurants et brunchs gastronomiques.

À la recherche d'une idée cadeau de dernière minute pour célébrer la fête des mères ce 31 mai 2026 ? Et si l'on se saisissait du prétexte de cette journée pour s'offrir, et lui offrir, un véritable moment de qualité à deux ?

Que l'on dispose d'un budget modeste ou plus généreux, il est toujours possible de trouver une expérience mère-fille à partager, une occasion de créer des souvenirs durables. Parmi les suggestions, on peut envisager une après-midi bien-être avec une manucure ou un soin dans un spa, un atelier créatif comme la peinture sur céramique, ou encore un repas dans un restaurant pour découvrir ensemble une nouvelle cuisine et un nouveau lieu.

Marie Claire a sélectionné cinq adresses pour vivre la fête des mères de manière mémorable. À deux pas de l'Arc de Triomphe, le Château des Fleurs offre aux duos mère-fille un instant de détente suspendu. On y pénètre dans le spa Omnisens aux lignes épurées, propice à la relaxation. Après un petit-déjeuner, on peut se faire chouchouter par un soin relaxant de 60 ou 90 minutes, puis profiter des installations telles que la piscine, le sauna et le hammam.

Pour les plus créatives, le Céramicafé Geneviève, présent dans plusieurs arrondissements parisiens, propose des ateliers de peinture sur céramique. On y partage un petit-déjeuner, un brunch ou une planche apéro tout en décorant un mug, un bol, un vase ou une assiette. Tous les matériaux sont fournis et le résultat, émaillé une semaine plus tard, constitue un souvenir tangible de ce moment passé ensemble. Le restaurant Charly, établi depuis plus de soixante ans, offre une évasion culinaire en plein Paris.

Ses murs ocres et ses fresques Art dévorient une ambiance méditerranéenne et marocaine. On y partage des classiques comme le couscous ou des plats végétariens gourmands tels que les artichauts en fleurs rôtis ou la Parmigiana d'aubergines au halloumi. Les quatre adresses de Muse Paris, à l'atmosphère cosy, proposent des manucures, pédicures et massages à vivre à deux, le tout en savourant un thé glacé maison.

Pour un brunch d'exception, le Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace installe son buffet dans son jardin verdoyant. Sous la houlette du chef Frédéric Larquemin et du chef pâtissier Eddie Benghanem, on y déguste des mets raffinés comme une salade de homard et asperges croquantes, une trilogie de la mer ou des grillades au bois, le tout pour 189 euros par personne avec une coupe de champagne.

Enfin, signalons l'ascension gastronomique de Stéphanie Le Quellec, passée de gagnante de Top Chef 2011 à jurée de Top Chef 2024, rappelant que les parcours culinaires sont aussi des sources d'inspiration pour les fêtes familiales. Ces expériences, entre bien-être, créativité et gastronomie, illustrent une tendance de fond : offrir du temps et des émotions plutôt que des objets matériels





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