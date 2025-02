Cinq Films D'amour Inoubliables à (Re)découvrir

Découvrez cinq films d'amour qui vous feront vibrer et explorer les différentes facettes de l'amour, du désir et de la perte. De l'atmosphère vaporeuse d'In the Mood for Love à l'optimisme contagieux de La La Land, ce voyage cinématographique vous ravira.

Il existe des films d'amour dont on connaît les marivaudages sur le bout des doigts, dont le grain nous émeut à chaque visionnage et dont les personnages sont devenus nos propres confidents. Voici où les croiser… **In the Mood for Love de Wong Kar-wai (2000)** Primée à Cannes en 2000, l'œuvre du cinéaste hongkongais Wong Kar-wai suit les chassés-croisés amoureux de Mr. Chow et Mme Chan après qu'ils aient emménagé, avec leurs conjoints, dans des appartements voisins.

La femme de l'un est souvent absente, le mari de l'autre fréquemment à l'étranger. Les époux se rendent finalement compte que leurs partenaires entretiennent une relation amoureuse adultère. De cette réalisation naît une amitié, qui se transforme peu à peu en quelque chose de bien plus romantique. De cette atmosphère vaporeuse, qui a inspiré le Emmanuelle d'Audrey Diwan des années plus tard, on retient la lourdeur des nuits d'été, la sensualité des regards qui se croisent et les robes traditionnelles, dites cheongsam (ou qípáo, en mandarin), portées par l'actrice Maggie Cheung, impeccable à chaque apparition, même lorsqu'elle se rend dans un stand de nouilles à emporter du quartier ou qu'elle reçoit chez elle. **Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (2001)** Un air d'accordéon, le cliquetis des couverts sur la table d'un bistrot parisien et la voix d'André Dussollier pour narrer ses aventures… Nous voici dans l'univers d'Amélie Poulain. Sorti en 2001, rien ne prédisait le succès retentissant de ce long-métrage indépendant signé Jean-Pierre Jeunet. Pourtant, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain fait exception en devenant un phénomène à travers le monde (il remporte pas moins de 5 nominations aux Oscars). À l'écran, on suit une jeune et espiègle Audrey Tautou virevolter dans un quotidien poétique et saturé de couleurs – une réalité si reconnaissable que le réalisateur a imaginée pour recréer le quartier de Montmartre. Le tout bercé par une bande-originale devenue culte, comprenant La Valse d’Amélie et Comptine d’un autre été du compositeur breton Yann Tiersen. **Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004)** La seule manière de se remettre d'une rupture ? L'amnésie ciblée, rendue possible par la technologie de Lacuna Inc. Du moins c'est ce que pense Joel (inoubliable Jim Carrey), un homme aux airs effacés pas totalement sorti de sa timidité enfantine, dans ce rêve fiévreux à la lisière de la science-fiction. La femme qu'il cherche à tout prix à oublier, c'est Clementine (incarnée par une Kate Winslet aux cheveux colorés) une force de la nature, qui a déjà fait la démarche de l'effacer de son esprit. Mais faut-il vraiment ôter toutes traces d'un amour fulgurant, quand bien même il y a eu rupture ? L'amnésie résout-elle vraiment les maux du cœur ? Avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le réalisateur français Michel Gondry nous emmène en balade dans les merveilles et les dérives d'un couple. Il livre un bijou à la photographie excessivement froide, mais dont la poésie douce-amère réchauffe l'âme. **Orgueil et Préjugés de Joe Wright (2005)** Racontant l'histoire des sœurs Bennet que leur mère veut à tout prix marier, Orgueil et Préjugés est l'un des romans les plus célèbres de Jane Austen. Un portrait au vitriol de la société britannique de la fin du XVIIIème siècle qui dépeint au premier plan la relation entre Elizabeth et le mystérieux Darcy. Tiraillés entre leur orgueil et leurs sentiments naissants, les deux personnages se confrontent aux préjugés et aux quiproquos jusqu'à s'avouer leur amour dans une sublime scène finale, tout en pudeur. L'un des meilleurs films de Keira Knightley, toujours aussi juste dans ses rôles en costume (de la saga Pirates des Caraïbes à la revisite d’Anna Karénine en passant par Colette, sa carrière est en effet jalonnée par de nombreuses œuvres se situant entre le XVIIIème siècle et les années 1950). **Her de Spike Jonze (2013)** En 2014, Spike Jonze remportait l'Oscar du meilleur scénario original pour Her, un drame situé dans le Los Angeles d'un futur proche. On y fait la rencontre d'un écrivain sensible prénommé Theodore (joué par un Joaquin Phoenix plus troublant qu'on ne l'a jamais vu) est inconsolable suite à une récente rupture amoureuse. Un jour, il fait l'acquisition d'une intelligence artificielle capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le programme, il rencontre Samantha, la voix (empruntée à Scarlett Johansson) féminine, intuitive et étonnamment drôle qui se cache derrière le système. Il ne le sait pas encore mais celle-ci deviendra bientôt sa plus intime confidente. **La La Land de Damien Chazelle (2016)** Qui a dit que les comédies musicales étaient démodées ? Avec La La Land, Damien Chazelle revisite les couleurs chatoyantes, les mélodies langoureuses et les chorégraphies à tout bout de cham





