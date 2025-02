Cinq Condamnés Pour Agression d'Officiers de Police à Nice

Cinq individus ont été condamnés pour avoir agressé deux policiers non en service à Nice. Les faits se sont produits en décembre dernier, et une partie de l'agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Vendredi, le syndicat de policiers Unité dans les Alpes-Maritimes s'est réjoui de la décision de justice dans le procès de cinq individus accusés d'agression ultra-violente contre deux agents de police non en service à Nice, fin décembre dernier. Les faits se sont produits dans la nuit du 12 au 13 décembre, aux alentours de 2 heures du matin, rue de la Préfecture.

Les suspects, âgés de 27 à 34 ans et père de famille pour certains, avaient tenté de vendre du cannabis aux victimes, puis formulé des remarques désobligeantes à l'égard des deux amies policières présentes. Les policiers, après avoir décliné leur qualité, furent lynchés par le groupe. Une partie de l'agression a été filmée par une riveraine et la séquence est ensuite apparue sur les réseaux sociaux. La vidéo montre l'une des victimes à terre, inerte, tandis que la seconde est prise à partie par les cinq suspects, vêtus de survêtements et de bonnets. Ils traînent l'homme au sol et lui portent plusieurs coups, notamment un coup de pied à la tête. À la fin de la vidéo, le groupe repasse à côté du premier policier au sol et l'un des suspects lui tire une balle dans la tête. L'ensemble du groupe a été interpellé dans la foulée par des agents de la BAC et placé en garde à vue. Parmi les suspects se trouvaient un livreur chez Chronopost, un père au foyer en recherche d'emploi, un technicien de fibre optique, un installateur de panneaux photovoltaïques et même un ambulancier. C'est ce dernier, avec huit mentions dans son casier judiciaire, qui a tiré sur la tête d'une des deux victimes. Mis en examen, déférés et jugés en comparution immédiate, tous avaient réclamé un délai pour préparer leur défense. Trois d'entre eux avaient été placés en détention provisoire en attendant le jugement. Vendredi, le tribunal n'a pas fléchi. Les individus déjà derrière les barreaux ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour deux d'entre eux et un an pour le troisième, avec maintien en détention. S'agissant des deux autres, qui avaient été laissés libres sous contrôle judiciaire, ils ont été condamnés à six mois de prison sous bracelet électronique. « Le président du tribunal a envoyé un signal fort : on ne peut pas, on ne doit pas frapper un policier. La justice a été rendue », s'est encore félicité le syndicat Unité dans une communication publiée sur les réseaux sociaux. Les individus condamnés disposent cependant d'un délai de dix jours pour faire appel.





