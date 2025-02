Cinq Ans Après Le Premier Décès, Le Covid-19 Est-il Un Mauvais Souvenir ?

Le Covid-19 a fait des ravages en France, mais aujourd'hui, la situation semble s'être calmée. Est-ce que le Covid-19 est en train de disparaître ?

Se souvenir de ce que vous faisiez le 14 février 2020 ? Peut-être étiez-vous au restaurant, en tête-à-tête avec l'être aimé. On trinque, on parle de choses et d'autres, notamment d'actualité. Et un thème commence à revenir souvent, un obscur virus venu de Chine, très contagieux, où beaucoup de personnes décèdent : le coronavirus. Ce virus qui fait peur et qui arrive en Europe. Le 14 février 2020, c'est la date du premier décès lié au Covid-19 en France .

Durant la pandémie, entre le printemps 2020 et l'été 2021, le Covid-19 a tué 116 000 personnes en France, selon l'Insee. Cinq ans plus tard, on entend moins parler du virus, si ce n'est lors des campagnes de vaccination. Alors aujourd'hui, est-ce que le Covid n'est plus qu'un mauvais souvenir ?





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

COVID-19 PANDÉMIE VIRUS FRANCE SANTÉ PUBLIQUE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cinq ans après le Covid-19 : le monde est-il prêt pour une nouvelle pandémie ?Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, l'humanité se trouve à nouveau face à la menace d'une nouvelle pandémie. Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que le monde a fait des progrès, des experts soulignent que nous ne sommes pas encore prêts à faire face à une nouvelle crise sanitaire. Les inégalités d'accès aux financements et aux outils de lutte constituent un obstacle majeur. L'article analyse les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 et les défis à relever pour mieux se préparer aux pandémies futures.

Lire la suite »

Un milliard sur cinq ans : Pour Vinicius, l'Arabie Saoudite est prête à faire des foliesUn club saoudien, qui pourrait être Al-Hilal, souhaiterait transmettre une offre de quelque 300 millions au Real Madrid pour Vinicius Jr en vue du mercato.

Lire la suite »

Cinq ans après le Brexit, la presse britannique est toujours aussi diviséeLe vendredi 31 janvier marque le cinquième anniversaire de la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne. Aucun regret pour les médias eurosceptiques, malgré une pointe de déception. Les journaux europhiles, eux, espèrent sans y croire à un rapprochement avec Bruxelles sous l’impulsion du nouveau gouvernement travailliste.

Lire la suite »

Cinq ans après le Brexit, le doute s’est répandu chez les BritanniquesLe Royaume-Uni n’envisage toutefois aucunement de revenir sur la sortie de l’UE, souhaitant juste réchauffer et resserrer cette relation.

Lire la suite »

Cinq ans après, le Covid a changé d'èreCinq ans après le début de la pandémie liée au Sars-CoV2, le Covid n'est plus au centre d'une tempête planétaire.

Lire la suite »

Cinq ans après, le choc du Covid encore visible sur le système de santé françaisActivité pas tout à fait rétablie, difficulté à recruter, dettes financières: cinq ans après, le choc du Covid-19 se fait encore sentir sur le système de santé français, profondément ébranlé malgré la résistance dont il a fait preuve.

Lire la suite »