L'ouvrage de Laurent Delmas et Xavier Leherpeur analyse comment le cinéma et les séries ont transformé les perceptions sociales et politiques à travers l'histoire.

L'ouvrage intitulé Cinéma : les films et séries qui réinventent notre monde, publié par les Éditions Les Aurores, propose une analyse approfondie de l'impact culturel des productions audiovisuelles modernes. Les auteurs Laurent Delmas et Xavier Leherpeur explorent comment ces œuvres ont façonné la conscience collective et remis en question les normes établies au fil des décennies.

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Pour l'actrice et militante Jane Fonda, le cinéma constitue depuis toujours un véritable acte de résistance. Cette conviction sert de fondement à l'essai des deux auteurs qui soutiennent que les productions cinématographiques ont toujours eu pour vocation de raconter des histoires capables de faire avancer une civilisation. Les auteurs affirment que ces créations n'ont cessé d'interroger le monde, de l'observer avec lucidité et de le remettre en cause de manière critique.

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Cette approche vise à montrer comment les œuvres ont ouvert le champ des possibles pour les peuples. En explorant différentes époques, le livre démontre que le cinéma n'est pas seulement un divertissement, mais un miroir puissant qui reflète et transforme la société. Les producteurs et scénaristes utilisent ainsi leur art pour soulever des questions fondamentales sur l'existence humaine et l'organisation sociale.

Évolution : La représentation des femmes à l'écran

Le statut de la femme représente l'un des sujets majeurs abordés dans cet ouvrage. Bien que les actrices et leurs personnages aient toujours existé sur les écrans, le cinéma est resté un monde majoritairement masculin depuis ses débuts. La révolution féminine a mis du temps à être enclenchée, jusqu'à ce que la cause des femmes trouve enfin un support à sa mesure pour son juste combat.

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La série The Handmaid's Tale, connue en français sous le titre La Servante Écarlate, avec Elizabeth Moss, illustre parfaitement cette évolution. L'œuvre évoque une société imaginaire sombre, injuste et oppressive envers les femmes où les individus sont privés de liberté. Cette fiction dystopique sert de catalyseur pour discuter des droits fondamentaux et de l'oppression systémique dans le monde réel.

Un nouveau chapitre réalisé par Bruce Miller, disponible sur Disney+ dès le mercredi 8 avril, replonge dans la théocratie dystopique de Gilead. Cette narrative retracer le destin croisé de deux jeunes adolescentes, renforçant l'impact visuel et émotionnel de cette critique sociale. La série continue d'interroger les structures de pouvoir et la place des femmes dans un environnement hostile.

Politique : Les séries bouleversent l'image du pouvoir

Le monde de la politique a toujours fasciné les scénaristes, qui utilisent ce terrain pour explorer les mécanismes du pouvoir. Les séries House of Cards et Borgen ont bouleversé pour toujours l'image de la classe dirigeante. Elles montrent le côté machiavélique et le machisme de ce milieu, offrant une vision cynique mais réaliste de la compétition politique.

La série Borgen met en lumière Sidse Babett Knudsen dans le rôle de la Première ministre danoise Birgitte Nyborg. Dans cette intrigue, les alliés et les opposants considèrent qu'une femme n'a aucune légitimité pour diriger un pays. Ce scénario permet d'aborder les préjugés de genre et les obstacles structurels rencontrés par les femmes au sommet de l'État.

Ces productions ne se contentent pas de divertir ; elles éduquent le public sur les réalités politiques. En humanisant les figures de pouvoir et en révélant leurs vulnérabilités, elles invitent les spectateurs à adopter un regard plus critique sur leurs propres dirigeants et institutions.

Santé : Les soignants devenus héros modernes

Les soignants ont aussi rapidement endossé le rôle de héros, bons ou déviants, dans les récits contemporains. On se souvient des séries Mash, diffusée dans les années 1970, qui mêle l'horreur de la guerre et l'ironie mordante. Cette série, dont le nom complet est Mobile Army Surgical Hospital, a ouvert la voie à une représentation plus complexe du métier médical.

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Plus récemment, des productions comme Urgences, The Pitt ou encore Nip/Tuck ont poursuivi cette tradition. Elles explorent les dilemmes éthiques, la pression professionnelle et les aspects humains des soins de santé. Ces œuvres contribuent à une meilleure compréhension des réalités du système de santé par le grand public.

Le livre de Laurent Delmas et Xavier Leherpeur aux Éditions Les Aurores couvre également ce thème en détail. Il montre comment ces récits influencent la perception sociale des professions médicales et renforce l'empathie envers ceux qui soignent.

Travail : Le capitalisme sous la loupe du cinéma

Depuis sa naissance, le cinéma n'a cessé de montrer le travail, le capitalisme, ses bouleversements et ses mutations. La série Severance, sortie en 2022, est l'exemple typique de cette exploration. Elle dépeint une société où ses salariés sont équipés d'une puce qui leur permet d'oublier le temps de leur journée de travail tout ce qui les relie au monde extérieur.

Créée avec Adam Scott dans la peau de Mark Scout, la série décrit un monde du travail qui ressemble beaucoup à une prison mentale. Cette métaphore forte critique les exigences déshumanisantes du monde corporatif moderne. Elle invite à réfléchir sur la frontière entre vie professionnelle et vie privée.

Ce nouveau chapitre réalisé par Bruce Miller, à découvrir sur Disney+ dès le mercredi 8 avril, nous replonge dans la théocratie dystopique de Gilead. Bien que ce détail concerne une autre œuvre, il souligne l'abondance de contenus dystopiques qui interrogent nos structures sociales. Ces récits permettent de soutenir le travail des journalistes et créateurs qui s'engagent à proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.