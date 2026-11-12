Cindy et Julien Beylacq survivent à la faillite en terres landaises

Après avoir frôlé la ruine face aux banques et à la grippe aviaire, le couple de Donzacq reconstruit son exploitation en circuit court grâce à la solidarité des consommateurs.

À Donzacq, dans les départements des Landes, l'exploitation agricole des Eschourdes, dirigée par le couple Cindy et Julien Beylacq, a traversé une période critique menaçant sa survie. Ce couple d'éleveurs a failli perdre son exploitation principale face à une pression bancaire intense et à une dette accumulée après plusieurs crises sanitaires et économiques majeures. Leur expérience illustre la fragilité des modèles agricoles industriels traditionnels confrontés à la volatilité des marchés et aux aléas climatiques.

Le tournant décisif dans l'histoire de cette ferme s'est opéré lors d'un changement radical de stratégie commerciale. En abandonnant progressivement l'intégration industrielle pour se concentrer sur la vente directe de produits transformés, les Beylacq ont cherché à sécuriser leurs revenus. Cette reconversion leur permet aujourd'hui de mieux rémunérer leur travail tout en maintenant une autonomie relative malgré la contrainte du statut judiciaire actuel qui limite leur accès au crédit.

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Les racines de la crise et la rupture avec les coopératives

Lorsque Julien Beylacq a repris l'exploitation familiale en 24005 avec son père, il a choisi de s'engager dans le système d'intégration avec un volume élevé de production. Ils élevaient 24 000 canards par an pour l'entreprise Palmitou, qui fournissait Labeyrie, une marque spécialiste du foie gras. Cette association visait à financer les aménagements initiaux nécessaires à l'élevage, tels que des canetonnières et des tunnels spécifiques. Cinq ans plus tard, en 2010, le couple a créé une seconde société pour produire du poulet Label Rouge sous contrat avec Maïsadour, installant dix cabanes de 60 m².

Cependant, la rentabilité de ce modèle s'est rapidement effondrée en raison de la pénibilité du travail et de la hausse des intrants. Cindy Beylacq explique que la gestion quotidienne nécessitait une présence permanente pour déplacer les cabanes et désinfecter les lieux, créant un déséquilibre financier où les factures dépassaient les gains. La vente en coopérative offrait un prix dérisoire d'environ 1,10 euro par poulet, alors que la vente directe aux particuliers pouvait atteindre 8 euros. Cette constatation a poussé Cindy à réduire son temps de travail sur l'exploitation pour se consacrer davantage à la commercialisation directe à partir de 2015.

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L'impact dévastateur de la grippe aviaire et l'isolement bancaire

Le retour à l'équilibre financier a été brutalement interrompu en 2016 par une épidémie de grippe aviaire qui a frappé de plein fouet l'exploitation. Cette crise sanitaire a entraîné l'abattage d'un grand nombre de volailles, privant le couple de ses revenus et de son outil de travail principal. Dans un contexte de détresse financière, les banques ont refusé de soutenir l'exploitation, un abandon total décrit par Cindy Beylacq comme une trahison stratégique. Avec quatre enfants à charge, Julien Beylacq a dû occuper un emploi mi-temps à l'extérieur pour subvenir aux besoins familiaux.

Cette période de perte de revenus a contraint les Beylacq à accélérer leur transition vers un modèle de vente directe à 100 % entre 2015 et 2017. La production a été drastiquement réduite pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Ils sont passés de 24 000 à 3 000 canards par an, élevés à l'ancienne sur de la paille, et de 8 400 à 300 poulets par trimestre. Ce virage qualitatif a transformé des simples éleveurs en traiteurs, leur permettant de développer des conserves et des services de repas pour améliorer leur marge bénéficiaire.

Le redressement judiciaire et la gestion rigoureuse des dettes

Malgré cette reconversion, l'accumulation de dettes pendant les années de crise a rendu la situation intenable, conduisant les Beylacq à déposer le bilan en 2021. Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a gelé le passif et étalé les échéances de remboursement sur quinze ans. Cette mesure juridique protège temporairement l'exploitation des poursuites immédiates mais impose une surveillance stricte de la trésorerie. Cindy Beylacq souligne la difficulté psychologique de cette étape, où il faut mettre de côté la fierté professionnelle pour accepter l'aide extérieure et la contrainte de la loi.

En tant qu'entreprise en redressement judiciaire, l'exploitation des Eschourdes n'a plus accès à aucun crédit bancaire classique. Cette restriction financière signifie que chaque dépense doit être réglée immédiatement avec des fonds propres disponibles, sans aucune marge de manœuvre pour le découvert. Si les Beylacq échouent à respecter ce rythme de paiement strict, ils s'exposent à une liquidation judiciaire qui entraînerait la perte de l'outil de travail, de la ferme et du cheptel, mettant fin définitivement à l'aventure agricole familiale.

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La solidarité des consommateurs comme planche de salut

Pour faire face aux imprévus financiers, comme deux pannes successives du tracteur survenues l'an dernier, Cindy Beylacq a fait appel à la solidarité du public. Une campagne de financement participative a été lancée en septembre 2025, récoltant 23 293 euros jusqu'à présent grâce au soutien de 500 donateurs. Ces contributions renforcent les fonds propres de l'entreprise, permettant de couvrir les dépenses imprévues sans mettre en péril la stabilité du redressement judiciaire. Les commentaires des donateurs témoignent d'une volonté collective de soutenir les agriculteurs locaux face aux difficultés structurelles.

Outre cette solidarité numérique, la ferme s'appuie sur une clientèle fidèle établie dans des régions variées comme Hyères, Aix-en-Provence et le Loir-et-Cher. Ces clients règlent leurs commandes et leurs repas en amont, générant un flux de trésorerie prévisible et sécurisé qui complète les revenus des marchés producteurs locaux. Soutenus également par leurs quatre enfants lors des foires, Cindy et Julien Beylacq maintiennent une attitude positive et déterminée, refusant de baisser les bras après des années de galère pour sortir définitivement du rouge.