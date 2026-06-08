Cimetière de la Guillotière à Lyon : un usager en fauteuil roulant dénonce l'inaccessibilité du site

Mehdi Belbachir, habitant de Lyon en fauteuil roulant, sebat pour accéder à la tombe de son père au cimetière nouveau de la Guillotière. Il dénonce un état lamentable des chemins et un manque d'accessibilité malgré les promesses de la Ville. La municipalité reconnaît des非 conformités mais annonce des mesures comme des rampes mobiles.

Le cimetière de la Guillotière à Lyon se trouve au cœur d'une polémique concernant son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Mehdi Belbachir, un habitant de Lyon en fauteuil roulant , dénonce les difficultés insurmontables qu'il rencontre pour se rendre sur la tombe de son père, décédé en 2021.

Selon lui, le parcours dans le cimetière nouveau de la Guillotière ressemble à un véritable calvaire. Son fauteuil motorisé s'enlise dans l'herbe, il doit slalomer entre les cailloux et éviter les bosses, risquant à chaque instant de chuter. Il exprime son ras-le-bol face à l'inaction des responsables, notamment envers Audrey Henocque, adjointe au maire écologiste, qui selon lui n'aurait pas tenu ses promesses de travaux d'accessibilité.

Il pointe également du doigt l'état déplorable des sanitaires et l'absence d'eau pour arroser les tombes lors des vagues de chaleur. La Ville de Lyon a réagi en reconnaissant que le cimetière n'est pas entièrement aux normes PMR en raison de son configuration historique, mais elle assure que des aménagements sont prévus dans le cadre de sa politique funéraire et de renaturation.

Des rampes d'accès mobiles doivent être mises à disposition sur demande et le personnel d'accueil est formé pour accompagner les visiteurs handicapés. Cependant, Mehdi Belbachir affirme n'avoir reçu aucun contact direct de la part des élus depuis ses multiples réclamations, laissant planer un doute sur la réelle volonté de la municipalité de résoudre ce problème quotidien pour les personnes handicapées





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