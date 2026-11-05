Chute technologique Asie-Europe : craintes régulation IA post-midterms

Les marchés asiatiques et européens s'effondrent suite aux élections américaines. Les actions tech et semiconducteurs subissent une correction majeure liée aux inquiétudes sur la régulation de l'intelligence artificielle.

Les bourses asiatiques ont enregistré une journée historique de déconfiture vendredi, marquée par une ruée vendeuse sans précédent sur les titres technologiques et les fabricants de semi-conducteurs. Cette volatilite extrême intervient immédiatement après les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui ont vu les démocrates consolider leur emprise sur le Congrès, ravivant les craintes d'un durcissement de la régulation dans le secteur de l' intelligence artificielle.

Effondrement des indices boursiers en Asie

Le Nikkei, principal indice de la Bourse de Tokyo, a perdu 5,27 % de sa valeur vers 03H00 GMT, reflétant une panique généralisée parmi les investisseurs institutionnels et particuliers. La situation était encore plus critique à Taipei, où l'indice Taiex a chuté de plus de 8 % en début de séance, entraîné par la dégringolade du géant des semi-conducteurs TSMC. En Corée du Sud, l'indice Kospi a dévissé de près de 9 %, déclenchant un mécanisme de suspension automatique des échanges pendant vingt minutes. Ce repli s'inscrit dans une tendance baissière lourde, le Kospi ayant perdu près de 50 % de sa valeur depuis son sommet atteint en mi-juin.

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Régulation IA et centres de données

Le catalyseur principal de cette vente massive est l'interprétation des résultats électoraux américains comme un frein structurel au développement rapide de l'intelligence artificielle. Plusieurs élus démocrates, récemment réélus, ont fait campagne sur un programme visant à ralentir la construction de centres de données dans leurs circonscriptions. Cette dynamique politique a été amplifiée par l'adoption, mardi, de restrictions ou d'interdictions locales dans des dizaines de villes américaines contre l'implantation de ces infrastructures. Pour les opérateurs, un appel du sénateur Bernie Sanders à instaurer un moratoire sur ces constructions a exacerbé l'effroi sur les marchés.

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Impact massif sur les géants technologiques

Les entreprises de semi-conducteurs et de puces électroniques, vitales pour l'équipement des centres de données, subissent le plus lourd tribut de cette correction. En Corée du Sud, Samsung Electronics a perdu près de 10 % tandis que SK hynix a chuté de plus de 11 %. Au Japon, Tokyo Electron a reculé d'environ 9 % et Kioxia de 13 %. À New York, la veille, le Nasdaq avait déjà plongé de 5,52 %, sa pire performance depuis avril 2025. Les Sept Magnifiques ont perdu environ 800 milliards de dollars en une seule séance, dépassant le PIB suédois, tandis que Nvidia perdait 400 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Réactions politiques et perspectives

Donald Trump a immédiatement imputé la chute boursière aux démocrates, affirmant que la panique était la conséquence directe de leur victoire aux midterms. De leur côté, les analystes de Saxo Markets qualifient la situation d'effondrement total au niveau d'une capitulation. Michael Hewson de MCH Market Insights souligne que les investisseurs vendent par peur d'une opposition accrue aux projets d'IA, craignant notamment que le Texas ne cible Tesla et SpaceX d'Elon Musk. Les investisseurs doivent désormais attendre des signes de stabilité avant de réévaluer les perspectives de croissance de ces secteurs clés.