Chute et Victoire: Julia Simon Lance les Bleus vers l'Or, mais à Quel Prix ?

Julia Simon, première relayeuse de l'équipe de France, a remporté le relais mixte aux Mondiaux de Lenzerheide, mais a subi une chute importante au début de la course. Malgré cette chute, les Bleus ont décroché l'or. L'état de Simon reste incertain pour les prochains jours de compétition.

Dès le début du relais mixte remporté par l'équipe de France , Julia Simon a connu une chute importante. Malgré cet incident, elle a réagi avec brio sur la piste et a parfaitement lancé ses coéquipiers sur la route d'un premier titre dans les Mondiaux de Lenzerheide. Cependant, les conséquences de cette chute peuvent être significatives pour les jours à venir de compétition.

Comme première relayeuse de l'équipe de France dans cette épreuve d'ouverture des Mondiaux de Lenzerheide, Julia Simon a brillé, assurant le relais en tête à Lou Jeanmonnot. Malheureusement, elle a subi une chute lourde après le premier tir, suite à un accrochage avec la Suédoise Anna Magnusson. La Française n'a pas considéré cette chute comme une erreur, affirmant qu'elle était en schuss tranquillement à côté de sa rivale, mais que le bourrelet de neige et la difficulté de la piste ont provoqué la chute. Les Suédois ont contesté cette version des faits, mais pour l'équipe de France, le résultat a été positif. L'or était attendu, et l'or est arrivé. Cependant, pour Julia Simon, le bilan n'est pas aussi positif. Elle a déclaré qu'elle devait se faire manipuler car elle s'était contractée pour se protéger de la chute. Les sensations ont empiré à mesure que l'adrénaline de la course s'est dissipée, et au moment du podium, l'inquiétude était palpable. Julia Simon a exprimé des maux de tête et a choisi de se reposer pendant que ses coéquipiers faisaient la conférence de presse





