Chute d'un télésiège à La Colmiane : une fillette de 8 ans gravement blessée

Une fillette de 8 ans a chuté d'un télésiège à la station de ski de La Colmiane dans les Alpes-Maritimes. Elle souffre de fractures et d'un traumatisme thoracique. Son pronostic vital est engagé.

Un incident rarissime a secoué la station de ski de La Colmiane, située dans la commune de Valdeblore, ce mercredi 12 février. Une fillette de huit ans, en vacances avec sa famille, a fait une chute d'un télésiège alors qu'elle se trouvait à plusieurs mètres de hauteur. Selon les premiers éléments recueillis, l'enfant aurait chuté d'une hauteur de sept mètres, provoquant de graves blessures.

Le directeur de la station a indiqué à France 3 Côte d'Azur que la fillette souffrirait d'une fracture du membre inférieur sur la jambe droite et d'un traumatisme thoracique.Rapidement prise en charge par les secours, la victime, consciente, a été évacuée par hélicoptère de la sécurité civile en raison de la gravité de son état, comme l'indique Nice-Matin. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de Lenval à Nice où elle est actuellement soignée. Son pronostic vital reste engagé. « J’attends encore les réponses », a déclaré Carole Cervel, maire de Valdeblore. Les circonstances de cette chute restent, pour le moment, incertaines.L'accident survient dans un contexte particulier, celui des vacances scolaires, où la station de ski accueille un nombre important de vacanciers. Les autorités locales et les responsables de la station ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident. « Le télésiège n'est pas en cause », a affirmé Hervé Jacquot, le directeur de la station. Une enquête a été ouverte par les gendarmes





Midilibre

