Au CHU de Rennes, des agents du service de Pontchaillou dénoncent un climat toxique et des prises de photos pornographiques. Xavier Morandi est visé et une enquête interne est en cours.

Des employés du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes dénoncent une ambiance délétère et des pratiques inappropriées au sein d'un service de neurochirurgie situé à l'hôpital de Pontchaillou. Ils affirment que des collègues y prendraient des clichés à caractère sexuel et subiraient un harcèlement systémique. Ces allégations graves impliquent spécifiquement Xavier Morandi, l'ancien chef de ce service, qui serait accusé de chercher à réduire au silence ceux qui témoignent.

Ambiance toxique et changements réglementaires brutaux

Les témoignages recueillis mettent en lumière une transformation radicale du fonctionnement du service, observée dès l'arrivée de nouveaux agents comme Dominique et Camille. Ces professionnels rapportent que des règles de travail ont été modifiées sans concertation ni notification officielle dans le cahier de transmission, créant un sentiment d'insécurité et de chaos organisationnel. Cette instabilité a favorisé l'émergence de comportements agressifs au sein de la petite équipe dirigée par Xavier Morandi.

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Camille, un membre du personnel, décrit avoir intégré un environnement qu'il qualifie immédiatement de " service de fous ". Il signale que deux agents de l'équipe dézinguent systématiquement tous les autres professionnels, générant un stress palpable. Dominique partage ce constat, soulignant que la santé mentale de plusieurs membres de l'équipe s'est dégradée à cause de cette pression constante et de l'isolement ressenti par les soignants face à l'autorité du chef de service.

Allégations de photos X et vidéos intimes

Les accusations prennent une tournure plus grave lorsque les employés évoquent la présence de contenus pornographiques au sein même de l'établissement. Dominique assure qu'un membre du personnel aurait pris des clichés nus et réalisé des vidéos à caractère sexuel. Ces matériaux auraient circulés sur un blog qui a depuis été supprimé, mais qui a longtemps permis la diffusion de ces images parmi une partie du personnel.

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La situation s'est intensifiée lorsque Camille a surpris un collègue en tenue d'Adam dans l'une des salles de travail. Par ailleurs, des informations sur les réseaux sociaux, notamment le site X, ont fait état de la mise en scène de cet agent dans des contextes inappropriés. Camille réfute formellement l'idée que l'intelligence artificielle ait pu générer ces images, arguant que certaines d'entre elles datent de 2018, une période où la technologie n'aurait pas permis un tel niveau de falsification réaliste.

Réactions de la direction et poursuite de l'enquête

Face à ces révélations, la direction du CHU de Rennes a été saisie d'un dossier concernant les faits de harcèlement et les clichés pornographiques. Xavier Morandi, l'ex-chef de neurochirurgie, est directement visé par les accusations, ses détracteurs affirmant qu'il tente de les faire taire. La direction générale a indiqué que les premiers éléments rassemblés ne permettaient pas encore d'établir clairement la réalité des faits avec certitude.

L'instruction interne se poursuit dans les jours à venir pour vérifier la véracité de ces allégations. En attendant, la direction du CHU de Rennes a mis en place toutes les mesures adaptées pour préserver l'ensemble des professionnels concernés. L'objectif est de garantir la sécurité de tous et de mener l'enquête à bien avant de tirer les conclusions définitives sur cette affaire qui secoue le personnel soignant de l'hôpital de Pontchaillou.