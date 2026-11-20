Rétrospective des échouages de cargos et pétroliers sur le littoral aquitain. De l'Azuero à l'Apollonian Wave, analyse des naufrages majeurs et des opérations de sauvetage.

La côte aquitaine, théâtre d'une histoire maritime mouvementée, a été la cible de plusieurs événements tragiques impliquant des navires marchands. Ces dernières décennies, le littoral a accueilli le naufrage de cargos et de pétroliers, causés par des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes techniques. Une rétrospective de ces faits souligne la vulnérabilité des gros navires face aux bancs de sable et aux tempêtes violentes qui balayent régulièrement le Golfe de Gascogne. Des incidents majeurs, comme ceux du cargo américain " David Caldwell " ou du " Azuero " en provenance du Brésil, illustrent la dangerosité de ces eaux pour la navigation commerciale internationale.

L'échouement du David Caldwell à la Coubre

Le naufrage du cargo américain de commerce " David Caldwell " constitue un événement marquant survenu lors d'une nuit de novembre entre le 19 et le 20 novembre 2026 sur le littoral de Lit-et-Mixe, dans les Landes. Cependant, d'autres incidents historiques montrent une réitération de ces drames. Un précédent événement similaire a vu ce même type de navire pris dans une violente tempête au large de l'estuaire de la Gironde. Il s'est échoué sur un banc de sable en se brisant devant la Coubre, située en Charente-Maritime (17). Le navire a été coupé en deux sous l'effet de la force des éléments. Les conditions de mer, caractérisées par des creux atteignant 10 mètres, ont rendu les opérations de sauvetage particulièrement délicates et dangereuses pour les équipages.

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Face à cette catastrophe, plusieurs baleinières ont été mises à l'eau pour tenter d'évacuer les passagers et l'équipage. Cependant, la mer démontée a fait chavirer plusieurs embarcations de secours. Seules sept personnes ont réussi à s'échapper de cette situation critique. Un vaste plan de sauvetage a été déployé pour faire face à la crise. Des hydravions partis de Hourtin et des appareils de type Halifax sont venus en renfort pour localiser et secourir les survivants. Cette opération de sauvetage a permis d'arracher à la mort 24 personnes. Malheureusement, la mer a rejeté deux corps et huit autres membres d'équipage ont été portés disparus, marquant tragiquement le bilan humain de cet échouement.

Le naufrage historique du Azuero sur La Mauvaise

Le cargo espagnol " Azuero ", un navire de 118 mètres de long et de 4 500 tonneaux, est entré dans l'histoire du naufrage en France le 24 décembre 1968. Ce Liberty Ship, l'un des derniers de la Seconde Guerre mondiale, transportait une cargaison de sucre en provenance du Brésil. Sa mission était d'apporter à Bordeaux dix mille deux cents tonnes de sucre destinées à être raffinées. À bord, un équipage grec naviguait sous pavillon panaméen. La technologie de l'époque était rudimentaire pour l'époque moderne, car le navire ne disposait ni de radar, ni de radio VHF, ni de radiophonie moderne. Le radio a dû envoyer un message en graphie pour annoncer son arrivée au bateau-pilote, qui s'était replié à la bouée 5 en raison de la tempête.

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Aussitôt sorti du chenal de l'estuaire de la Gironde, le " Azuero " s'est échoué sur le banc de sable connu sous le nom de " La Mauvaise ". Ce lieu a déjà vu plusieurs bateaux trouver une fin tragique. Au moment du choc, il sembla possible de déséchouer le bateau. Cependant, le vent soufflant de l'ouest à trente nœuds, conjugué à la marée montante, a joué en défaveur du navire. Ces forces naturelles ont rejets le " Azuero " fermement sur le banc de sable. Tout l'équipage a été secouru avec succès, sauvant ainsi des vies humaines. En revanche, la coque de 135 mètres du cargo s'est cassée en deux par le milieu. Cette rupture structurelle a réduit à néant tout espoir de renflouement du navire, laissant l'épave devenir une relique durable de cette tempête hivernale.

Autres échouages majeurs : Nano, Romulus et Apollonian Wave

L'historique des naufrages sur la côte aquitaine inclut également le cas du " Nano ". Le 17 novembre 1963, ce cargo espagnol de 118 mètres de long et de 4 500 tonneaux a été victime d'une violente tempête. Les éléments ont poussé le navire vers le rivage de l'île de Ré, où il a fini par s'échouer sur le sable. Ce type d'incident répété montre la persistance des dangers naturels sur ces côtes. Par ailleurs, un autre cargo, s'étant échoué à Capbreton, a causé la stupéfaction des pêcheurs à la ligne vers 11 heures. L'énorme navire semblait vouloir entrer dans le port malgré les cris d'avertissement. Il s'est ensablé vers midi à cinquante mètres de la plage landaise, s'arrêtant à une vingtaine de mètres de la célèbre jetée, l'Estocade.

Le 14 décembre 1969, le cargo " Romulus " s'est trouvé pris dans une incroyable tempête d'ouest-nord-ouest qui a balayé tout le littoral et le fond du Golfe de Gascogne. Le navire s'est échoué sur la Côte basque à l'embouchure de l'Adour, face au port de Bayonne. Drossé contre la digue suite à une panne de moteur, il s'est brisé sur les récifs et s'est coupé en deux. Le bilan humain a été lourd, avec 5 marins qui ont péri noyés. Cependant, 19 autres marins et deux mécaniciens ont été sauvés grâce au courage incroyable des sauveteurs. Grâce à l'action d'une grue géante amenée jusqu'au bout de la digue et à l'exploit de courageux sauveteurs, ces dix-neuf marins et deux mécaniciens ont pu être secourus suite au naufrage. Plus tard, le Virgo et l'Apollonian Wave ont également causé des échouages à Mimizan le 18 septembre 1978, ajoutant à cette longue liste d'incidents.

Impact des tempêtes sur la navigation et les opérations de secours

Les tempêtes récurrentes, comme celle du 17 novembre 1963 et celle du 2 au 4 décembre 1976, ont provoqué des échouages en chaîne sur les plages landaises. Cette période a vu s'accumuler les incidents avec trois bateaux, dont deux cargos et un pétrolier, s'échouant coup sur coup. Ces événements démontrent l'impact majeur des conditions météorologiques sur la sécurité maritime. La combinaison de vents forts et de mers hautes rend la navigation dans l'estuaire de la Gironde et le Golfe de Gascogne particulièrement risquée. Les opérations de sauvetage, impliquant des hydravions et des équipes terrestres, restent cruciales pour minimiser les pertes humaines lors de ces catastrophes. Chaque naufrage laisse une empreinte durable sur la mémoire locale et l'histoire maritime régionale.