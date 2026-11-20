Analyse détaillée de la course à la présidentielle française 2027, retraçant les déclarations des candidats majeurs, leurs stratégies et les enjeux juridiques en jeu.

La compétition pour la magistrature suprême de la République française est entrainée dans une dynamique accélérée, caractérisée par une affluence inhabituelle de postulants. Au total, quarante et une personnalités politiques ont officiellement manifesté leur intention de briguer le Élysée, couvrant l'ensemble du spectre idéologique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parmi ce contingent initial, neuf candidats ont retiré leur candidature ou ont été écartés, laissant place à une liste actuelle de quarante-deux aspirants potentiels qui continuent de se préciser.

Déclenchement anticipé et calendrier 2026

Cette élection présidentielle, prévue pour 2027, a vu le déclenchement de sa campagne bien avant les échéances habituelles. Si la majorité des annonces se sont concentrées en 2026, avec une intensification notable durant la rentrée politique, plusieurs acteurs ont pris une longueur d'avance significative. Les premières déclarations officielles remontent en effet à l'année 2023, créant un contexte de pré-campagne prolongée qui influence déjà les stratégies des partis traditionnels et des mouvements émergents.

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François Asselineau et Marine Le Pen

François Asselineau, représentant de l'Union Populaire Républicaine, figure parmi les tout premiers à s'être déclaré pour la présidentielle 2027. Ce candidat expérimenté, qui a tenté de se présenter aux trois dernières élections présidentielles, ne parvient à obtenir les cinq cents parrainages nécessaires qu'une seule fois, ce qui reste un défi majeur pour sa campagne. Son entrée en lice précoce vise à consolider une base électorale fidèle mais limitée.

De son côté, Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement National, a également annoncé sa candidature dès les premiers mois du second mandat d'Emmanuel Macron. La candidate fait face à un obstacle juridique critique : elle risque une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire le 31 mars 2025, suite au procès concernant les assistants parlementaires du Front National. Elle a interjeté appel de cette décision, et l'audience de cet appel est prévue le 7 juillet 2026, une date charnière qui pourrait définir sa participation effective au scrutin.

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Entrées officielles de la droite et de la gauche

Xavier Bertrand, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême le 3 septembre 2024. Ses déclarations initiales ne laissaient aucune ambiguïté sur sa volonté de mener une campagne présidentielle ambitieuse, cherchant à revitaliser la droite traditionnelle. Il a confirmé son engagement lors d'une réunion publique devant des militants de son parti à Yerres le 8 mars 2025, marquant une étape clé de mobilisation de sa base.

Dans le camp progressiste, la situation est plus complexe. Marine Tondelier a annoncé sa candidature le 22 octobre 2025, dans le cadre d'une nomination officielle par son parti. Elle présente sa démarche comme un acte d'amour pour la France, refusant de laisser le pays se dégrader. Une seconde candidature écologiste émerge un mois plus tard : le 25 novembre 2025, Delphine Batho annonce également sa candidature à la présidentielle de 2027, cherchant à apporter une vision alternative au sein de l'écosystème de gauche.

Candidats indépendants et mouvements alternatifs

Le paysage électoral est également marqué par des candidatures issues de mouvements moins conventionnels. François Ruffin, soutenu par le Parti Communiste Français dans une optique de rassemblement de la gauche radicale, tente de bâtir une coalition large. Marine Tondelier et Delphine Batho représentent également des forces écolos structurées, bien que le mouvement écologiste dans son ensemble traverse des phases de重组.

François Asselineau, candidat de l'Union Populaire Républicaine, continue de plaider pour une souverainisme accru, tandis que d'autres acteurs comme Manolo Mlekuz, à 20 ans, tentent de recueillir les cinq cents signatures nécessaires en sillonnant la France en van. Manolo Mlekuz, adhérant au Parti Socialiste à l'âge de quinze ans, incarne la jeunesse politique de cette campagne, tout comme Xavier Bertrand qui croit en son destin présidentiel. Ces multiples entrées en lice illustrent la fragmentation et la vitalité du débat démocratique en France avant le scrutin de 2027.