Chronique des saisonniers et héritières : la sélection littéraire de novembre

Découvrez les trois livres incontournables de la semaine : un roman sur les saisonniers vendéens, les entretiens de Sophie Iborra et le roman coréen de Kyung-ran Jo.

La programmation éditoriale de la semaine du 2 novembre 2026 propose une exploration tridimensionnelle de la condition humaine à travers trois œuvres distinctes. Les lecteurs sont invités à plonger dans la réalité sociale des travailleurs de l'été, à interroger les transmissions familiales et à se perdre dans une fable culinaire existentielle.

Cette sélection met en avant des voix narratives puissantes, allant de la chronique sociale mordante de l'Éditions L'Aube aux réflexions profondes sur l'identité dans La Croisée. Chaque ouvrage apporte un éclairage unique sur les relations humaines et les héritages invisibles.

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Le quotidien des saisonniers à Bretignolles-sur-Mer

Antoine Philias publie un nouveau roman qui transporte le lecteur à Bretignolles-sur-Mer pendant la haute saison estivale. Ce récit, qui s'inscrit dans la lignée des travaux précédents de l'auteur sur les travailleurs en première ligne, se concentre exclusivement sur les saisonniers plutôt que sur les vacanciers. Le narrateur adopte une structure de journal intime, ouvrant chaque chapitre par la date, les horaires de marée et le coefficient, créant ainsi une immersion totale dans ce microcosme éphémère.

L'histoire suit le développement de la romance entre Elliot, un employé de bureau de tabac de trente-trois ans, et Sacha, un serveur de brasserie de vingt-quatre ans. Leurs interactions sont entremêlées des préoccupations quotidiennes de leurs collègues, notamment des discussions sur les Jeux Olympiques et la dissolution de l'Assemblée Nationale par le président Macron. L'auteur utilise l'ironie pour lier ces drames politiques aux drames personnels.

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Le ton est décrit comme caustique, délicat et diablement affûté, offrant une perspective joyeusement interventionniste sur le monde du travail. L'approche de la fin de l'été introduit une mélancolie douce-amerre, alors que la saisonnalité implique la séparation inévitable de tous ces personnages. Cette narration permet de comprendre les dynamiques complexes qui animent les stations balnéaires françaises.

Sophie Iborra et les transmissions familiales

Sophie Iborra publie aux Éditions L'Aube un ouvrage intitulé " Que faisons-nous de ce que l'on a reçu ? ", disponible le 6 novembre pour 18,90 euros. Ce livre de deux cent quarante-huit pages réunit douze entretiens approfondis avec des personnalités féminines qui interrogent les transmissions familiales, culturelles et intellectuelles. Chaque chapitre est introduit par un médaillon photographique montrant l'interviewée à l'enfance, ancrant le propos dans le territoire des premières années.

Les récits sont profondément marqués par les secousses de l'Histoire et les exils qui ont façonné des identités métissées. Par exemple, deux femmes évoquent le changement de nom comme une stratégie pour composer avec leur passé. La journaliste Léa, également connue sous le nom de Hala Salamé, partage sa propre histoire de transmission, illustrant comment ce que l'on reçoit influence ce que l'on transmet à son tour.

Ces témoignages intimes bousculent les a priori sur ces personnalités publiques, révélant les vulnérabilités et les résiliences derrière leurs images médiatiques. L'ouvrage explore la manière dont les héritages invisibles façonnent les trajectoires individuelles et collectives. Cette approche narrative offre une compréhension nuancée de l'identité dans un contexte historique troublé.

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La fable existentielle de Kyung-ran Jo

Kyung-ran Jo, auteure sud-coréenne, publie son deuxième roman " Sur le bout de la langue " traduit par Huiyeon Kim aux Éditions La Croisée. Ce livre de deux cent quarante pages est vendu 22 euros et présente une histoire où les plats sont des êtres vivants, ou inversement. L'univers du roman est piquant et croquant, mêlant cuisine et relations humaines de manière poétique.

L'héroïne principale communique avec les fruits, la viande et les herbes, croyant que les plats s'imprègnent des sentiments de ceux qui les préparent. Elle interprète également les êtres humains en aliments ou en animaux, qualifiant son chef d'une perche et son amie Munju d'une vache ou d'un poivron jaune. Cette métaphysique culinaire devient sa principale façon de comprendre le monde et ses relations.

Après avoir été abandonnée par son aimé, qui part avec son élève Seyeon, l'héroïne commence à dépérir et perd sa capacité à communiquer. Elle ferme son école de cuisine et retourne travailler comme sous-chef dans un grand restaurant italien. Ce conte noir gourmand décrit la perte des mots sucrés et salés, devenant un carnet de déroute pour une femme affamée d'amour. La narration transforme la gastronomie en une allégorie de l'existence et de la souffrance amoureuse.