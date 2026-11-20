Guide complet des marchés de Noël dans le Lot pour la saison 2026, avec dates, lieux et horaires précis pour chaque événement local.

La traditionnelle saison des marchés de Noël redémarre ce week-end dans le département du Lot et se poursuivra officiellement jusqu'au 20 décembre 2026. Cette programmation festive propose une riche palette de 80 rendez-vous culturels et commerciaux, offrant aux habitants et aux touristes une multitude d'occasions de découvrir l'artisanat local et les saveurs de la période.

Déroulement et Calendrier des Événements

Le lancement de cette série d'animations a lieu les 21 et 22 novembre 2026, marquant le début officiel des festivités. Cette première vague d'événements couvre plusieurs communes clés du département, établissant le ton pour les semaines à venir. Les organisateurs veillent à ce que le rythme des marchés reste soutenu, permettant à chacun de planifier ses achats et ses visites selon ses disponibilités.

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La programmation s'étend ensuite jusqu'à la date butoir du 20 décembre 2026, assurant une présence festive continue dans les rues et les salles polyvalentes des villes du Lot. Cette durée prolongée permet aux associations locales de multiplier les rencontres et de favoriser le commerce de proximité tout au long de l'avent.

Programmes Détaillés par Commune

À Fons, le marché de Noël de l'école, organisé par l'association " C'est pour demain ", se tient de 14 h 30 à 21 h 30 sur la place de l'école et la place de la Fontaine du Touron. Les visiteurs peuvent profiter d'artisanat varié et d'un repas tartiflette proposé à 19 h, dont les tarifs s'élèvent à 18 et 10 euros. Un spectacle est également prévu à 20 h 30, avec des entrées à 8 et 5 euros.

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Tour-de-Faure accueille un Marché de l'Avent à la salle des fêtes, mettant en avant l'artisanat local et des activités festives incluant une tombola. Les organisateurs sont joignables au 05 65 36 55 83 pour toute information complémentaire sur le déroulement de cet événement communautaire.

Duravel propose un Salon de Noël ouvert de 10 h à 18 h à la Salle Jardel. L'événement réunit de nombreux exposants, notamment des artistes et des artisans des métiers de bouche. Une photo avec le Père Noël est offerte aux visiteurs, tandis qu'une buvette et une restauration sont disponibles sur place. L'association " Art et décoration Duravellois " coordonne cet événement, joignable au 06 13 85 58 27.

Biars-sur-Cère organise un marché de Noël de 9 h à 18 h à la salle polyvalente, sous l'égide de l'association " Les Amis de l'école de Biars ". Ce rendez-vous rassemble artisans et créateurs, avec des options de restauration et une buvette pour accompagner les achats. Le contact téléphonique pour ce marché est le 06 47 12 92 40.

Offres Culinaires et Animations Culturelles

L'offre gastronomique est particulièrement riche, allant des foodtrucks aux spécialités régionales. À un autre endroit de la région, un marché se tient au château de 10 h à 20 h, proposant artisanat local, foodtrucks et un concert trad à 18 h avec le groupe Gomasio. Le vin chaud y est également servi, avec des informations disponibles au 07 84 29 26 70.

Le marché de l'Avent dans le bourg, de 9 h à 18 h, propose des stands, la vente de sapin, du jus de pomme pressé sur place, du vin chaud et de la restauration. Cette animation, dont le numéro de téléphone est le 06 71 47 01 98, vise à créer une atmosphère chaleureuse et authentique pour les visiteurs.

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L'association " Villages en CheMain " organise un marché de Noël de 14 h à 19 h à la salle communale. Les activités incluent des ateliers de fabrication de décorations de Noël, la présence de producteurs et artisans, ainsi qu'une bourse aux jouets. Une visite du Père Noël et une tombola complètent le programme, pour plus d'informations au 06 75 91 63 61.

À Luzech, le marché de Noël s'étend dans la Grand Rue de la Ville, de 10 h à 21 h, organisé par " Ensemble Pour Luzech ". Des spectacles pour enfants et des animations diverses ponctuent cette journée festive. Le comité organisateur est joignable au 06 83 75 58 76 pour toute précision logistique.

Initiatives Associatives et Prochaines Étapes

Les associations locales jouent un rôle central dans l'organisation de ces événements. À Lacapelle, le marché de Noël à la salle des fêtes et sous chapiteau, de 10 h à 18 h 30, est organisé par " Terre de Lumière 46 ". Un spectacle de magie est prévu à 10 h, une animation contée et chantée à 15 h, et une rencontre avec le Père Noël à 16 h. Le contact est le 06 09 97 52 98.

Le marché de Noël de Beaumat, organisé par le Comité des fêtes, se tient de 10 h à 17 h à la salle des fêtes. Il inclut une bourse aux jouets, une buvette et une tombola. Les détails de l'événement peuvent être obtenus au 06 71 98 87 83.

Avec 80 rendez-vous prévus jusqu'au 20 décembre 2026, le Lot offre une couverture territoriale dense de ces marchés. Les dates précises, les horaires d'ouverture et les coordonnées téléphoniques des organisateurs permettent à chacun de s'y retrouver. Cette stratégie vise à dynamiser l'économie locale tout en préservant le lien social et les traditions hivernales dans chaque commune concernée.