Chronique Amour : De l'Enchantement à la Dérive avec Murray à Londres

Une chronique exclusive du New York Times sur une relation née d'un besoin désespéré, transformée en épreuve à Londres avec Murray, où l'espoir laisse place à la solitude.

Chaque semaine, le New York Times propose une chronique exclusive sur l'amour, traduite en français par Courrier international . En automne 2024, une femme de 28 ans a formulé trois vœux au cosmos : une promotion, une voiture et un conjoint. Ces demandes surviennent alors qu'elle tente de panser les plaies d'une rupture douloureuse. Son histoire, qui mêle désespoir et espoir déraisonnable, illustre les mécanismes complexes des rencontres modernes.

Un besoin urgent de connexion et de sécurité

La narratrice explique sa réticence historique à exprimer ses désirs, craignant qu'ils ne se brisent dès qu'ils deviennent réels. Sa philosophie repose sur la discrétion, car un mois seulement après avoir fait ses vœux, son poste est supprimé et elle est démise de ses fonctions. Cette expérience la pousse à demander moins, sentant parfois que l'univers s'acharne à la pousser à la capitulation. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'elle cherche refuge, non pas dans le ciel, mais dans une interaction humaine concrète et immédiate pour combler un vide existentiel.

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Découverte via Hinge et installation à Londres

Face à l'affolement financier, elle propose de sous-louer son appartement à un Anglais rencontré sur l'application Hinge, en quête de logement avant l'expiration de son visa. Alors que certains y voient une comédie romantique, d'autres craignent un scénario d'horreur. Elle rencontre Murray une semaine plus tard, qui lui remet 800 dollars en liquide avant de s'installer. Le premier rendez-vous a lieu dans un bar à vin local. Murray séduit la narratrice par sa bizarrerie et le confort inattendu de son propre appartement, nettoyé et apaisant, où il l'invite à dormir. Cette fluidité initiale est marquée par des repas partagés et une proximité physique qui semble naturelle.

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La promesse européenne et la chute des illusions

Murray propose rapidement à la narratrice de venir le rejoindre en Europe avant son départ. Il lui offre un billet d'avion pour Noël accompagné d'une lettre d'amour considérée comme sacrée par son entourage. La narratrice, persuadée d'avoir pioché la bonne carte, prépare son voyage avec l'aide de Risha, qui lui confie trois pierres symboliques : cornaline, grenat et œil-de-tigre. À Londres le 30 décembre, l'accueil semble chaleureux, mais la dynamique change rapidement. Murray range son sac sans geste romantique, prétextant avoir besoin de temps d'adaptation. L'alchimie ne prend pas, attribuée au décalage horaire et à la séparation de six semaines.

Un refus sexuel et la perte des talismans

Le soir même, Murray refuse l'intimité, affirmant que tout serait mécanique et que ce sera peut-être différent demain. La narratrice reste dubitative, rappelant qu'il la désirait intensément à Los Angeles. Le lendemain matin, alors qu'il part chercher des cafés, elle fouille sa veste pour retrouver les pierres de Risha, qui ont disparu au-dessus de l'Atlantique. Cette perte physique coïncide avec le refus sexuel de Murray, symbolisant un rejet total. L'univers semble agiter un doigt menaçant, transformant l'espoir en une réalité froide. Le Nouvel An se déroule non pas sous le gui, mais dans un restaurant bengali, où la narratrice fond en larmes devant son naan.