Christophe Puyodebat inaugure La Tasse à Moustache à Bayonne

L'artisan chocolatier Christophe Puyodebat ouvre un nouveau salon rue Frédéric-Bastiat à Bayonne en décembre, célébrant le patrimoine du chocolat basque avec sa vaste collection de 7 000 objets.

L'artisan chocolatier Christophe Puyodebat prépare l'ouverture officielle de son nouveau établissement, baptisé La Tasse à Moustache, au cœur de Bayonne. Situé au numéro 14 de la rue Frédéric-Bastiat, près du musée Bonnat-Helleu, ce lieu dédié à la dégustation de chocolats chauds doit ouvrir ses portes en décembre. L'objectif affiché est de redonner vie à l'ambiance des brasseries de la Belle Époque où le chocolat était une boisson sociale majeure.

Architecture et Patrimoine Matériel

Les travaux de transformation des locaux, anciennement une banque, sont en cours pour donner une âme chaleureuse à cet espace de 300 mètres carrés. Christophe Puyodebat, collectionneur passionné, a intégré des éléments historiques provenant de diverses régions. Un ancien sas de la Banque de France à Lille a été récupéré pour ses finitions en laiton. Un escalier et un lustre volumineux issus d'une brasserie de Roubaix ont également été montés ici pour sublimer l'atmosphère.

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La Collection de 7 000 Tasses

Le chocolatier détient une collection personnelle exceptionnelle comptant 7 000 tasses à moustaches. Certains de ces objets sont exposés au musée du chocolat à Cambo, tandis que d'autres seront utilisés quotidiennement dans le nouveau salon. Il possède également 5 000 chocolatières, des pierres à chocolat, des moules et des emballages publicitaires. Son trésor recherche encore une pièce manquante : un four à chocolat ancien avec sa plaque de marbre.

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Héritage et Transmission Familiale

Installé dans le centre-ville depuis 27 ans, Christophe Puyodebat travaille désormais avec sa fille Julie pour gérer ses cinq boutiques situées à Bayonne, Biarritz, Cambo, Capbreton et Paris. Cette ouverture permet de répondre aux problèmes d'espace rencontrés lors des goûters. Il souhaite préserver les maisons rachetées par des industriels pour soutenir la notoriété du chocolat du Pays basque.