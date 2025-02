Christophe Michalak dévoile son adresse parisienne préférée : le Café des Ministères

Le célèbre chef pâtissier Christophe Michalak a révélé son endroit préféré à Paris lors d'une interview au Parisien. Il a mis en avant le Café des Ministères, un bistrot authentique réputé pour sa cuisine française traditionnelle et son ambiance conviviale.

Lors d'une interview accordée au Paris ien, publiée samedi 15 février, Christophe Michalak a partagé ses adresses préférées lorsqu'il se trouve à Paris . Bien qu'il réside aujourd'hui dans les Alpilles, le célèbre chef pâtissier ne manque jamais l'occasion de savourer les mets de la capitale. Parmi ses découvertes, il a notamment cité la cuisine raffinée de Jean-François Piège ou encore celle créative d'Akrame Benallal.

Mais s'il y a un endroit qui lui tient particulièrement à cœur, c'est bien le Café des Ministères, situé dans le VIIe arrondissement de Paris. Dans cet établissement authentique où l'on se sent immédiatement accueilli avec le sourire, Christophe Michalak a exprimé de l'émotion pure. Il a parlé de cette adresse qui lui rappelle la cuisine française traditionnelle et qui lui procure toujours autant de joie. Bien que Christophe Michalak ait évité de mentionner les plats à base de viande afin de ne pas décevoir son épouse végétarienne, il n'a pu s'empêcher de parler de l'inoubliable crème caramel du Café des Ministères. Il a décrit sa cuisson, sa température et sa texture parfaites. Le Café des Ministères a su se forger une solide réputation grâce à son savoir-faire et son respect des traditions culinaires. Les spécialités de la maison ne laisseront personne indifférent : le vol-au-vent au ris de veau, volaille et jus truffé, ainsi que le chou de Pontoise farci figurent parmi les incontournables. L'un des atouts majeurs du Café des Ministères reste sans aucun doute sa carte abordable. Les entrées, allant de 8 à 22 euros, proposent des classiques revisités comme la terrine maison, les escargots bio de la Drôme ou encore le foie gras de canard des Landes. Les plats, quant à eux, oscillent entre 22 et 70 euros, avec des mets emblématiques de la gastronomie française, à l'image des Saint-Jacques de Normandie, de la tête de veau ou encore du faux-filet de bœuf. Les desserts, entre 9 et 16 euros, concluent en beauté votre repas avec des propositions comme la pavlova, le baba au rhum de Martinique ou encore des profiteroles. Réputé pour son ambiance conviviale et la qualité de sa cuisine, le Café des Ministères fait partie de ces adresses parisiennes où il fait bon s'attabler. Avis aux amateurs, l'endroit affichant souvent complet, mieux vaut réserver à l'avance pour être certain d'y déguster toutes les spécialités





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Christophe Michalak Café Des Ministères Paris Cuisine Française Bistro Ambiance Conviviale Crème Caramel

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Café, Notre Ami ou Notre Ennemi?Un article explore le rôle du café dans notre santé et bien-être. Il questionne les résolutions de santé classiques et propose que boire plus de café pourrait être bénéfique, en dépit des études passées qui ont associé le café aux maladies cardiaques et à l'asthme. L'article met en lumière les nouvelles recherches qui mettent en avant les bienfaits du café sur la réduction du risque de diabète, de maladies cardiaques et de certains cancers. Il analyse également l'impact de la modernité sur notre consommation de café et propose des alternatives plus saines à notre dépendance excessive à la caféine.

Lire la suite »

Corée du Sud: deux ministères bloquent l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateursLes ministères sud-coréens de la Défense et du Commerce ont indiqué jeudi avoir bloqué l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateurs, en l'attente d'explications de la start-up chinoise sur le traitement des informations récoltées auprès des utilisateurs. Le robot conversationnel chinois, qui a...

Lire la suite »

Corée du Sud: deux ministères bloquent l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateursLes ministères sud-coréens de la Défense et du Commerce ont indiqué jeudi avoir bloqué l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateurs, en attendant des explications par la start-up chinoise concernant son traitement des informations fournies par les utilisateurs. Vendredi, le régulateur chargé d...

Lire la suite »

Corée du Sud: deux ministères bloquent l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateursLes ministères sud-coréens de la Défense et du Commerce ont indiqué jeudi avoir bloqué l'accès à DeepSeek sur leurs ordinateurs, dans l'attente d'explications de la start-up chinoise sur le traitement des informations récoltées auprès des...

Lire la suite »

La Droite Embrasse le Discours de Musk: Réduire l'État à 10 MinistèresL'article explore la nouvelle tendance de la droite et de l'extrême droite qui prône la réduction drastique de l'État, s'inspirant des idées d'Elon Musk et de Javier Milei. Ce discours se manifeste par la volonté de supprimer des agences publiques, de fusionner les régions et les départements et de limiter le nombre de ministères. L'article interroge si cette approche est une solution viable aux problèmes de déficit et soulève des inquiétudes quant à ses implications pour les services publics.

Lire la suite »

XV de France : Thomas Ramos, à la chasse au record de Frédéric MichalakL’arrière n’est plus qu’à 57 points du record de points marqués en Bleu détenu par Fred Michalak. Un écart qu’il peut combler dans cette édition du Tournoi des Six-Nations, s’il maintient son taux de réussite en tant que buteur

Lire la suite »