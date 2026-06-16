Christophe, le Marseillais, s'est confié sur la fin de son aventure dans l'émission. Il a notamment révélé le moment le plus émouvant de son mariage et sa rencontre avec Mélanie, une autre candidate de cette saison 10.

Christophe , le Marseillais, s'est confié sur la fin de son aventure dans l'émission. Il a notamment révélé le moment le plus émouvant de son mariage : un discours poignant de son ami Philippe, qui a malheureusement été totalement coupé au montage.

Christophe a vécu une aventure pleine de rebondissements, notamment après son divorce de Margaux. Il a révélé que le jour de leur cérémonie devant l'autel gardera une place spéciale dans le cœur du directeur d'auto-école. Lors d'un récent échange avec ses abonnés, Christophe a parlé de la séquence poignante qui n'a malheureusement jamais été diffusée sur M6. Il a également révélé que la production de l'émission a fait tout pour éviter les cas d'agressions sexuelles de la part de participants.

Christophe a également parlé de sa rencontre avec Mélanie, une autre candidate de cette saison 10, qui a été un soutien précieux lors de la diffusion parfois difficile des épisodes. Malgré tout, Christophe ne garde aucune rancœur de son passage dans l'émission et a acté son divorce avec Margaux de la plus décontractée des manières





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