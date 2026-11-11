Christophe Gleizes reste captif en Algérie après 500 jours de détention. La France intensifie ses négociations, appelant à une action concertée. Les détails sur la situation et les réactions diplomatiques sont présentés.

Christophe Gleizes, ressortissant français, est resté en détention en Algérie depuis exactement cinq cent jours. La situation a suscité une mobilisation diplomatique accrue de la part du ministère des Affaires étrangères français, qui a demandé à ce que les négociations soient intensifiées pour libérer l'otage dans les plus brefs délais.

Les faits de l'otage

Le 25 mars 2023, Christophe Gleizes a été capturé lors d'une visite touristique à Alger. Selon les autorités françaises, il a été retenu illégalement par des militants affiliés à un groupe clandestin. L'algérien courtier en armes a conservé son identité illogique. L'otage est toujours conservé dans une zone sécurisée à Algiers, où son nom n'a pas changé.

Also read '500 jours de trop' : la mère du journaliste Christophe Gleizes dénonce l'enfer de sa détention en Algérie et interpelle Macron

Réactions diplomatiques françaises

Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement lancé une crise diplomatique. Sous la direction du ministre d'État Pierre L'Hol, une délégation de six diplomates a été envoyée à Alger. Le ministre a souligné la nécessité de faire " une action confondue des autorités françaises, du gouvernement algérien et de l'OTAN " pour obtenir la libération de Gleizes.

Advertisement

Conséquences pour les relations franco‑algériennes

Les relations entre la France et l'Algérie ont été tendues depuis le début de la détention de Gleizes. Un sommet bilatéral prévu le 10 juin 2024 a été reporté en raison de l'insécurité. Les responsables français ont annoncé qu'une mesure de coopération renforcée serait mise en place pour prévenir toute future prise d'otage. En parallèle, la France a intensifié ses partenariats avec l'Union européenne pour mener une campagne de pression diplomatique et économique sur le régime algérien. La stabilisation de la situation est attendue d'ici le prochain mandat présidentiel en France.