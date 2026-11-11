Christophe Fromentin : Bilan de la communauté de communes Falaises-du-Talou

Christophe Fromentin dresse le bilan de son mandat à la tête de la communauté de communes Falaises-du-Talou, entre développement économique lié à l'EPR2 et enjeux de santé publique.

Christophe Fromentin, maire depuis 2008 et président de la communauté de communes Falaises-du-Talou, publie aujourd'hui un premier bilan détaillé de son mandat intercommunal. Ce retour sur investissement politique intervient alors que le territoire normand est en pleine transformation structurelle, marquée par l'arrivée massive du chantier nucléaire EPR2 à Penly. L'élu souligne une évolution significative de sa vision stratégique, passant d'une délégation unique à une approche globale des dossiers territoriaux.

Gouvernance et Vision Stratégique

La présidence de la communauté de communes Falaises-du-Talou offre à Christophe Fromentin une perspective plus étendue que celle qu'il occupait précédemment en tant que vice-président chargé du tourisme puis du développement économique. Cette nouvelle position lui permet de coordonner les actions locales avec une vision d'ensemble, essentielle pour gérer les impacts majeurs du projet EPR2. Il décrit ce rôle électif comme passionnant, mettant l'accent sur la nécessité de développer activement le territoire face aux défis contemporains.

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L'expérience accumulée depuis 2015 au sein de l'intercommunalité sert de fondement solide à cette nouvelle phase de gouvernance. Les décisions prises sous sa direction visent à anticiper les besoins futurs tout en stabilisant les services publics essentiels pour les habitants. Cette continuité dans l'action publique cherche à équilibrer la croissance économique induite par le chantier industriel avec la préservation de la qualité de vie locale.

Santé Publique et Accès aux Soins

Le secteur de la santé constitue un axe prioritaire du mandat actuel, confronté à une tension démographique critique. Le territoire compte actuellement sept médecins généralistes pour une population de 24 000 habitants, dont au moins trois sont proches de la retraite. Cette situation précaire laisse beaucoup de résidents sans médecin traitant attitré, créant un besoin urgent de structures médicales pérennes.

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Pour remédier à cette pénurie, deux pôles de santé seront développés sur des sites distincts. Le premier site, situé à Saint-Martin-en-Campagne, voit ses travaux lancés immédiatement. Ces aménagements doivent durer environ dix-huit mois, avec une livraison espérée à la fin de l'année 2027 ou au début de l'année 2028. Le second pôle, prévu à Saint-Nicolas-d'Aliermont, s'installera dans l'ancien lycée Pons, déjà réhabilité par Habitat 76.

Ce deuxième projet nécessite une convention de partenariat devant être validée par le conseil communautaire avant le démarrage des travaux, potentiellement au printemps. Chaque pôle accueillera un volet médecine générale et paramédical, visant à réunir cinq ou six médecins par site. La stratégie inclut également l'accueil de stagiaires et de jeunes praticiens pour assurer la relève professionnelle future.

Développement Économique et Zone EPR2

L'expansion économique est directement liée à l'autorisation administrative du chantier nucléaire. Le décret autorisant les travaux est attendu pour décembre, tandis que seuls les préparatifs environnementaux ont commencé depuis 2021. À Biville-sur-Mer, la zone d'activité existante, couvrant près de trois hectares, sera agrandie de sept hectares sur des terres agricoles classées en zone économique.

La première tranche de cet aménagement sera prête au printemps 2027, avec les premiers bâtiments commercialisables d'ici la fin du premier semestre. Cette zone mixte, artisanale et industrielle, comprend déjà un hôtel d'entreprises. Par ailleurs, une zone d'aménagement prioritaire de 14 hectares est prévue au rond-point de Berneval et Derchigny, dont sept hectares appartiennent à EDF et sont réversibles.

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Les infrastructures d'accueil pour les salariés du chantier EPR2 incluent soixante places de camping-cars et un village de quatre cent quatre-vingts logements provisoires. Ces installations temporaires répondent aux besoins immédiats de la main-d'œuvre spécialisée qui arrivera progressivement sur le site de Penly.

Infrastructures et Urbanisme

Le siège de la communauté de communes déménagera le 1er février vers la zone d'activité des Monts-et-Vallées à Saint-Nicolas-d'Aliermont. Cet espace multiservice abritera également un hôtel d'entreprises opérationnel dès début décembre, offrant trois bureaux et quatre cellules pour artisans et entreprises liées au chantier. L'ensemble sera chauffé par biomasse via un partenariat avec la chambre d'agriculture.

Un centre de loisirs intercommunal est également en réflexion, car aucun site dédié n'existe actuellement. Un concours d'architectes sera lancé en 2027 pour une structure capable d'accueillir cent cinquante à deux cents enfants. Le plan local d'urbanisme intercommunal doit être arrêté fin 2027, après l'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale attendue début 2027.

La gestion foncière reste complexe avec seulement quatre-vingts hectares disponibles pour vingt ans, dont quarante-quatre pour le logement. Près de la moitié de l'enveloppe budgétaire prévue sur vingt ans sera mobilisée dans les cinq prochaines années, selon Christophe Fromentin. Cette contrainte rend difficile un développement équilibré du territoire face aux exigences du projet industriel majeur.