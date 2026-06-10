Christophe et Margaux se séparent avant leur bilan dans "Mariés au premier regard"

Estelle Dossin a analysé le divorce de Christophe et Margaux dans l'émission "Mariés au premier regard". Selon elle, le taux de compatibilité élevé entre les deux personnages a été un facteur contributif à leur échec.

Estelle Dossin a analysé le divorce de Christophe et Margaux dans l'émission "Mariés au premier regard". Selon elle, le taux de compatibilité élevé entre les deux personnages a été un facteur contributif à leur échec.

"Plus le pourcentage est élevé, plus il y a un risque d'échec" a-t-elle déclaré. Christophe a réagi aux propos de Margaux sur son physique, affirmant qu'elle lui avait dit en face qu'il ne la trouvait pas moche. Les deux anciens candidats ont également discuté de leur expérience dans l'émission et de la manière dont la production a tenté de les aider à construire leur relation





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