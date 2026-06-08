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Christophe et Margaux (Mariés au premier regard) : une mise au point déchirante avant le bilan

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Christophe et Margaux (Mariés au premier regard) : une mise au point déchirante avant le bilan
Mariés Au Premier RegardChristopheMargaux
📆6/8/2026 8:21 AM
📰TeleLoisirs
49 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 51%

Dans l'épisode diffusé le 8 juin, Christophe confronte Margaux sur le manque d'avancée dans leur couple. Il exprime son sentiment de gâchis, tandis qu'elle avoue ne le voir que comme un ami, à cause de sa pudeur et des caméras. Une conversation qui scelle probablement leur séparation.

Dans le prochain épisode de l'émission Mariés au premier regard, disponible ce lundi 8 juin sur M6 et déjà en ligne sur M6+, Christophe décide de confronter Margaux sur l'avenir de leur couple, jetant une lumière crue sur les tensions qui traversent leur union.

Le candidat, rassemblant son courage, expose son sentiment qu'il y a du gâchis dans leur voyage de noces à Lanzarote, avouant avoir imaginé une progression plus rapide après le mariage et avoir douté de lui-même. Margaux, de son côté, tente de le rassurer sur son attirance et son estime, mais explique sa distance par sa pudeur naturelle et la pression des caméras qui l'empêchent de s'ouvrir.

La conversation révèle un fossé profond : Christophe cherche l'amour et l'aventure, tandis que Margaux reconnaît n'éprouver que des sentiments amicaux, allant jusqu'à souhaiter rencontrer quelqu'un d'autre. Elle lance même un appel aux célibataires des saisons précédentes. Cette mise au point, bien que difficile, apparaît comme un moment de vérité nécessaire avant leur bilan final, laissant planer le doute sur leur décision de rester mariés.

L'épisode s'inscrit dans la saison actuelle de l'émission, qui continue de susciter débat parmi les téléspectateurs

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Mariés Au Premier Regard Christophe Margaux M6 Télé-Réalité Séparation

 

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