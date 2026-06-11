Christophe Ellul condamné à quatre ans de prison avec sursis pour homicide involontaire

Christophe Ellul, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a été condamné ce jeudi 11 juin à quatre ans de prison avec sursis pour homicide involontaire concernant sa compagne Elisa Pilarski. La victime a été tuée en 2019 par des morsures attribuées à Curtis, le pitbull de son conjoint, que le tribunal a ordonné d'euthanasier.

Christophe Ellul a été condamné ce jeudi 11 juin à quatre ans de prison avec sursis pour homicide involontaire concernant sa compagne Elisa Pilarski . Celle-ci avait été tuée en 2019 par des morsures attribuées à Curtis, le pitbull de son conjoint, que le tribunal a ordonné d'euthanasier.

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