Christophe Dugarry s'indigne face aux dérives du Mondial 2026

L'ancien international français dénonce avec véhémence des actes de racisme et une organisation mercantile lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'effervescence entourant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est aujourd'hui assombrie par des déclarations cinglantes de l'une des figures emblématiques du football français.

Christophe Dugarry, champion du monde en 1998, n'a pas caché son profond dégoût et sa colère noire face aux conditions et aux événements entourant l'organisation de ce tournoi planétaire. Alors que le monde entier s'apprêtait à vibrer devant le match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud dans l'ambiance électrique de Mexico, l'ancien attaquant a exprimé un malaise grandissant.

Pour lui, le spectacle sportif est totalement occulté par des comportements qu'il juge inadmissibles et indignes d'une compétition qui se veut universelle. L'homme de 54 ans se dit très mal à l'aise et affirme avoir pris connaissance de faits qui lui donnent la gerbe, marquant ainsi son désaccord total avec la gestion actuelle du tournoi. Le cœur de la colère de Christophe Dugarry réside dans des témoignages et des images qu'il qualifie de scandaleux.

Il a notamment fustigé le traitement infligé aux membres de la délégation sénégalaise, affirmant avoir été horrifié de voir des joueurs et des officiels fouillés sur le tarmac de l'aéroport comme s'ils étaient des criminels. Cette perception d'un traitement différencié selon l'origine des nations participantes a profondément choqué l'ancien international français. Plus grave encore, le renvoi d'un arbitre d'origine somalienne a été perçu comme la preuve irréfutable d'un racisme systémique et profond infiltré au sein de l'organisation.

Selon Dugarry, ces incidents ne sont pas de simples erreurs logistiques, mais le reflet d'une vision discriminatoire qui n'a pas sa place dans le football. Il rappelle avec force que le football est avant tout un sport populaire, un vecteur d'union et de fraternité, et non un terrain où s'expriment des préjugés archaïques et des relents de haine. Outre les questions de discrimination, Christophe Dugarry s'attaque également à la dimension mercantile et excessive de cet événement.

L'ancien champion du monde a dénoncé avec vigueur le prix exorbitant des places, rendant l'accès aux stades quasi impossible pour les véritables passionnés et les classes populaires. Pour lui, cette dérive commerciale transforme la Coupe du monde en un produit de luxe, s'éloignant ainsi de l'essence même du sport. Ce sentiment de trahison envers les racines du football le conduit à exprimer une honte sincère face à ce qu'est devenu son sport de cœur.

Il craint que cette édition ne reste dans les mémoires comme la Coupe du monde de la honte, marquée non pas par la qualité du jeu ou le talent des athlètes, mais par le mépris, l'exclusion et une organisation déconnectée de la réalité sociale. Face à cette situation, l'ancien joueur appelle à une prise de conscience immédiate.

Bien que les images de superstars accueillies avec faste à Boston ou les préparatifs luxueux des grandes nations puissent donner l'illusion d'un succès organisationnel, Dugarry insiste sur le fait que le vernis craque. Il espère que les incidents rapportés jusqu'à présent ne sont que les prémices d'un changement et que le reste de la compétition pourra se dérouler dans un climat de respect mutuel.

Pour l'ancien international, le football doit redevenir cet espace où seule la performance compte, loin des politiques d'exclusion et de l'appât du gain démesuré. Son cri du cœur résonne comme un avertissement sévère pour la FIFA et les pays hôtes, soulignant que le prestige d'une compétition ne se mesure pas à la grandeur des infrastructures, mais à l'humanité et à l'équité avec laquelle elle traite chaque participant, quelle que soit sa nationalité ou son origine





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