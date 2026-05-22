Christophe Chassol met en musique l'art afro-américain du stand-up sur son nouvel album

Le pianiste Christophe Chassol a sorti un nouvel album intitulé Funny How, dans lequel il met en musique l'art afro-américain du stand-up. Il a collaboré avec des artistes tels que Kevin Morby, Hagai Levi et Riad Sattouf.

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Sur son nouvel album, Funny How, le pianiste Christophe Chassol met en musique l'art afro-américain du stand-up. Un art obscène, irrésistible, déchirant, à la fois communautaire et universel. On connaît la technique d'harmonisation chère à Chassol, un ex-chef d'orchestre qui a collaboré avec Solange, composé l'ancien logo musical de Gaumont ou signé la musique d'une pub pour le camembert Président.

Armé de son oreille absolue affinée au Berklee College of Music de Boston et au Conservatoire national de Musique de Paris, Chassol fait chanter la voix parlée. Par exemple, il a mis en musique la voix de Kevin Morby, le troubadour de l'Amérique profonde : Quand on grandit dans le Midwest, on est submergé d'images religieuses. Le réalisateur Hagai Levi revient avec Etty : L'époque est empoisonnée et la haine peut vous détruire de l'intérieur.

Riad Sattouf, parrain de MOT pour Mots, a déclaré : Les livres sont des objets magiques qui ont le pouvoir de changer la vie des gens. Créer un compte permet d'enregistrer des articles à lire plus tard. Et pas que : vous pouvez profiter gratuitement de tous les articles offerts





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