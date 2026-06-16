Christophe, candidat de Mariés au premier regard, partage ses souvenirs de mariage avec Margaux

Le candidat marseillais a révélé sur Instagram qu'il avait choisi de garder l'élégance lors de sa séparation avec Margaux. Il a également confirmé qu'il se sentait proche de la jeune Grenobloise Mélanie, qui a salué la gentillesse de Christophe lors de la diffusion de la saison.

Christophe , candidat de Mariés au premier regard, a vécu son expérience de mariage avec Margaux sous l'œil des caméras de M6. Bien qu'ils ne soient pas restés ensemble après la fin de l'aventure, le candidat marseillais garde de bons souvenirs de cette époque, dont certains n'ont jamais été montrés aux téléspectateurs.

Christophe et Margaux ont échangé des baisers, des étreintes et des fous-rires avec les autres couples qui se sont formés pendant la saison 2026. Lors de leur union à Gibraltar, l'un des meilleurs amis de Christophe a fait une surprise en se présentant en robe de mariée, ce qui a aidé à détendre le candidat qui était stressé.

Malgré l'échec de leur mariage, Christophe n'a pas gardé d'amertume et a même choisi l'élégance en défendant son ex-épouse lors de leur séparation





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