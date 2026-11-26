L'éditorial de Christophe Bannery explique comment la maîtrise des dépenses publiques est indispensable pour revaloriser le salaire des Français et assurer l'avenir financier des générations futures en France.

Le redressement des finances publiques constitue un sujet de debate crucial en France, souvent entravé par une confrontation idéologique stérile. Christophe Bannery, médecin et adjoint à la santé et aux solidarités à Pernes-Les-Fontaines, défend que la maîtrise de la dépense est une condition nécessaire pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Cette approche vise également à éviter d'endetter les générations futures face à l'incapacité actuelle de gérer les dépenses publiques.

Le Tabou du Redressement Budgétaire

Gérard Larcher a récemment appelé les candidats de la droite et du centre à engager un dialogue constructif sur ces enjeux économiques majeurs. Malheureusement, la réduction des déficits reste perçue comme un sujet tabou dans le débat politique national. Christophe Bannery affirme pourtant que réduire les déficits et améliorer le pouvoir d'achat des Français ne sont pas deux promesses contradictoires. Ces deux objectifs sont au contraire profondément complémentaires dans une stratégie de long terme.

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Il est temps de sortir de cette opposition artificielle qui force un choix impossible entre le sérieux budgétaire et la justice sociale. Cette dichotomie fausse oppose également la maîtrise de la dépense publique à la rémunération juste du travail. Retrouver des finances publiques soutenables est une condition indispensable pour augmenter le niveau de vie sans compromettre l'avenir. Cela permet d'éviter que le coût de notre incapacité actuelle ne pèse sur nos enfants et petits-enfants.

Réalité Socio-Économique des Ménages

La réduction du déficit ne sera acceptée par les Français que si elle se traduit concrètement dans leur quotidien au quotidien. Le redressement des comptes doit être visible sur la fiche de paie, permettant aux citoyens de mesurer les bénéfices immédiats. Cette visibilité est cruciale car près de trois Français sur quatre déclarent avoir été à découvert au cours de l'année écoulée. Cette statistique élevée montre l'urgence de la situation économique vécue par les ménages.

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Au CCAS de Pernes-les-Fontaines, ces chiffres abstraits prennent un visage humain et concret sur le terrain social. On y observe des salariés à temps plein qui viennent demander de l'aide pour des factures d'énergie ou des réparations automobiles. Ces travailleurs précaires constatent que leur revenu actuel ne suffit plus à couvrir leurs besoins essentiels. Cette réalité souligne la nécessité d'une gestion publique rigoureuse pour soutenir les revenus des actifs.

Efficacité et Coordination des Dépenses

Le débat budgétaire français est souvent enfermé dans des postures partisanes qui empêchent un examen serein des réalités. Certains refusent toute réduction de la dépense publique, considérant chaque euro dépensé comme nécessaire et toute économie comme injuste. D'autres défendent la réduction des déficits sans toujours expliquer comment les efforts seront répartis équitablement. Ce manque de clarté nourrit la méfiance du public envers les réformes proposées.

En matière de santé, les marges de progrès en matière d'efficacité sont considérables et doivent être exploitées. Des doublons administratifs et des aides jamais évaluées alourdissent inutilement la charge financière du système. Le parcours de soins est trop souvent mal coordonné, générant des examens inutiles redoublés par défaut de partage d'informations. Une hospitalisation aurait pu être évitée grâce à une meilleure prise en charge en médecine de ville.

Mieux coordonner les acteurs et anticiper les besoins permet de faire des économies sans dégrader la qualité des soins. Cette optimisation renforce également la robustesse de nos services publics essentiels pour la population. Chaque ministère, chaque opérateur public et chaque collectivité doit justifier l'utilité réelle de ses dépenses budgétaires. Il ne s'agit pas de dépenser moins pour le plaisir, mais de dépenser mieux pour obtenir davantage de résultats concrets.

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Projet Collectif et Justice Sociale

Le redressement des comptes publics ne doit plus être présenté comme une succession de restrictions draconiennes. Il doit devenir un projet collectif où les économies financent la réduction de la dette et la revalorisation du travail. Notre pays n'a pas besoin de choisir entre responsabilité budgétaire et justice sociale, il doit les réconcilier. Cette approche vise à éviter que les salariés ne paient le prix des décennies de déséquilibres.

L'Etat ne peut pas demander indéfiniment des efforts aux Français sans s'appliquer la même rigueur interne. Christophe Bannery insiste sur la nécessité de dire clairement où seront réalisées les économies et qui devra faire des efforts. L'objectif est de montrer à qui l'on prend et à qui l'on rend dans la gestion des deniers publics. Le redressement ne doit pas être une politique contre les Français, mais une politique pour les Français.