La présidente de la BCE, Christine Lagarde, écarte l'idée d'un départ anticipé et souligne son intention de rester en poste pour gérer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation. Elle promet de s'exprimer si l'engagement européen de la France est remis en cause, tout en rejetant toute candidature personnelle.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , a Clarifié sa position concernant un éventuel départ anticipé de son poste, évoqué en février. Elle affirme rester "à bord" malgré les turbulences économiques et politiques, notamment la guerre au Moyen-Orient qui a relancé l'inflation.

La BCE a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre 2,25%, une décision prise à l'unanimité. Lagarde explique que son intention initiale de prendre une retraite anticipée était conditionnée par une situation économique stable, avec une inflation à 2% et l'euro digital en bonne voie.

Cependant, le conflit au Moyen-Orient a changé la donne, nécessitant une.action continue de sa part pour garantir la stabilité des prix. Elle souligne son sens du devoir et sa volonté de "rendre les clés" d'une BCE solide.

Par ailleurs, elle n'hésitera pas à s'exprimer si l'ancrage de la France au sein de l'Union européenne est menacé, sans pour autant envisager une candidature personnelle. Elle rappelle l'importance de respecter les règles européennes et de ne pas "renverser la table". Ces déclarations interviennent dans un contexte où son mandat est scruté, notamment en raison de ses liens perçus avec le président français Emmanuel Macron.

Elle a réussi à gagner la confiance du Parlement européen en se présentant comme un homme "indépendant et libre", bien que des questions subsistent sur son influence





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