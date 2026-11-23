Sur Europe 1, Christine Kelly réunit des chroniqueurs sur les soupçons de fuites vers le RN, les querelles à droite avant 2027 et la hausse des prix à la pompe.

Sur Europe 1, l'émission de Christine Kelly, diffusée de 11h30 à 13h, aborde sans concession les sujets qui font l'actualité politique et sociale. Les chroniqueurs Laurent Jacobelli et Gabrielle Cluzel y réagissent notamment aux soupçons de fuites vers le Rassemblement National, aux tensions entre David Lisnard et Marine Le Pen, ainsi qu'à la perspective de l'élection présidentielle de 2027. L'émission laisse également la parole aux auditeurs, appelés à réagir en direct.

Au fil de ses rubriques, le programme mêle débats nationaux, sujets internationaux et témoignages personnels. Parmi les thèmes annoncés figurent la hausse des prix à la pompe, la guerre au Moyen-Orient et une sanction visant un média belge. L'ensemble des sujets est présenté comme un échange d'opinions, sans verdict tranché par la présentatrice.

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Soupçons de fuites et querelles au sein de la droite

Les soupçons de fuites vers le Rassemblement National sont au centre de l'un des échanges. Laurent Jacobelli, qui intervient sur ce sujet, dit espérer qu'une chasse aux sorcières n'est pas engagée. Ses propos renvoient à une inquiétude sur le climat interne aux formations politiques face à ces accusations.

Sur les querelles entre responsables de droite et d'extrême droite, Gabrielle Cluzel estime que ces débats sont difficiles à entendre pour les Français. Elle cite David Lisnard, Éric Zemmour et Marine Le Pen parmi les figures concernées par ces tensions. Selon elle, ces échanges éloignent le débat public des préoccupations quotidiennes.

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Laurent Jacobelli affirme pour sa part que David Lisnard et Marine Le Pen ne sont pas sur le même programme. Il a également déclaré que David Lisnard devra dire clairement avec qui il voudra gouverner, à l'approche de 2027.

Positions sur le second tour et l'échéance de 2027

Gabrielle Cluzel rappelle que David Lisnard a dit qu'il voterait Marine Le Pen au second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Cette déclaration constitue, selon elle, un point de référence pour juger des alliances envisagées avant la présidentielle.

Laurent Jacobelli, de son côté, insiste sur la nécessité de clarifier les positions. Il estime que le président de Nouvelle Énergie devrait préciser ses futures alliances. Les deux chroniqueurs ne partagent donc pas la même lecture de la situation, même si tous deux pointent les ambiguïtés actuelles.

D'autres thèmes de l'émission touchent à la liberté d'expression et aux médias. Le média belge 21News a été sanctionné pour avoir retranscrit un discours de J.D. Vance, un épisode présenté comme un sujet de débat dans le programme.

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Prix à la pompe, Moyen-Orient et témoignages du terrain

La question des prix à la pompe est posée directement à l'antenne : comment les entreprises pétrolières justifient-elles la hausse des tarifs ? Le titre de l'émission interroge ainsi la stratégie des groupes pétroliers, sans que la source ne développe leur réponse.

Sur le conflit au Moyen-Orient, l'émission donne la parole à Nivine, étudiante franco-libanaise de 23 ans, qui témoigne de sa fuite du sud du Liban. Elle raconte, en substance, être sur la route avec sa famille, un récit qui illustre le quotidien des civils touchés par les combats.

Enfin, Claude Hajjar réagit aux propos d'Emmanuel Macron en affirmant qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ce débat sur la diplomatie face aux groupes armés complète le panorama de l'émission, qui invite les auditeurs à livrer leur opinion sur ces grandes thématiques.