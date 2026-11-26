Le procureur Christian de Rocquigny admet connaître l'affaire de fuites au RN lors de son audition. L'ancien préfet Hugues Moutouh a été démis de ses fonctions.

Christian de Rocquigny, procureur adjoint, a été auditionné par la procureure générale près la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau, concernant l'affaire de fuites d'informations judiciaires envers le Rassemblement national. Cette audition intervient dans un contexte de grande tension politique et judiciaire suite à la révélation par " Le Monde " la semaine dernière d'emails confidentiels.

L'ancien préfet Hugues Moutouh a été officiellement démis de ses fonctions mercredi lors du Conseil des ministres. Il était soupçonné d'avoir transmis des données sensibles au parti d'extrême droite, une accusation qui a déclenché une information judiciaire pour violation du secret professionnel et du secret de l'enquête.

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Admission de connaissance du dossier par le procureur

Christian de Rocquigny a reconnu devant sa supérieure hiérarchique qu'il était au courant du dossier impliquant le Rassemblement national avant les perquisitions. Lors de son audition, il a expliqué que fin juillet 2026, il s'était rendu au siège du parti lors d'une permanence et avait pris attache avec le parquet général de Paris pour l'informer de l'existence d'un rapport administratif découvert chez Frédéric Chatillon.

Le procureur adjoint a précisé que le lendemain de cette prise de contact, il avait transmis ce rapport, préalablement relu et corrigé comme tous ses documents, sous sa propre signature au parquet général. Cette admission confirme que l'information circula au sein de l'appareil judiciaire avant même l'intervention policière au siège du RN.

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Contexte des fuites et rôle de Hugues Moutouh

L'instruction a été ouverte suite à la découverte d'un mail rédigé par une fonctionnaire de Beauvau. Ce message contenait des informations confidentielles sur des enquêtes concernant le Rassemblement national et avait été envoyé à un proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon. Ces éléments ont été identifiés lors d'une perquisition effectuée chez cet internaute et homme d'affaires.

Hugues Moutouh, surnommé le " préfet bulldozer ", avait initialement demandé à être relevé de ses fonctions après l'ouverture de cette enquête sur des soupçons de fuites d'éléments judiciaires. Sa démission effective a été actée par le gouvernement, marquant la fin de son administration face à cette crise de confiance institutionnelle.

Défense du procureur et réunion au siège du RN

Christian de Rocquigny a affirmé n'avoir " parlé à personne " de ce dossier hors du cadre professionnel et nier connaître le fond de l'affaire au-delà du rapport administratif. Il a insisté sur son indépendance politique, rappelant qu'il n'est adhérent à aucun parti, tout en admettant avoir participé à des réunions de cabinet évoquant des affaires concernant le Rassemblement national, dont celles impliquant Jordan Bardella.

Le procureur a également détaillé sa présence au siège du parti le 9 novembre, jour des perquisitions. Il a expliqué qu'il y avait rencontré l'eurodéputé RN Jean-Paul Garraud, un ancien magistrat qu'il connaît depuis trente ans. Garraud lui avait demandé s'il voyait un inconvénient à ce que leur rendez-vous se déroule au siège du Rassemblement national, une demande qu'il a acceptée sans voir de difficulté à l'époque.

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Réactions du ministre de la Justice et conséquences

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait rapidement ordonné une enquête de l'Inspection générale de la justice contre Christian de Rocquigny après la révélation médiatique. Il a appelé à " lever une ambiguïté " publique sur France Inter, questionnant la manière dont des hauts fonctionnaires pourraient donner des renseignements au RN, acte qu'il qualifie de crime contre la fonction publique.

Ce cas a été décrit par le procureur lui-même comme un " cas pratique de l'ENM de ce qu'il ne faut pas faire en matière de déontologie ". Christian de Rocquigny, qui a exercé à l'Office anti-stupéfiants (Ofast) au début des années 2020, admet aujourd'hui qu'il aurait dû avertir la procureure de la République de sa rencontre fortuite avec le groupe menant la perquisition au siège du RN.