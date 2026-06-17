Christian Clavier rend hommage à Christian Bujeau, acteur des Visiteurs disparu

Christian Bujeau, acteur de théâtre et interprète de Jean-Pierre Goulard dans Les Visiteurs, est décédé à 81 ans. Son ami et partenaire Christian Clavier lui a rendu un vibrant hommage.

Le monde du cinéma et du théâtre français est en deuil. Christian Bujeau , acteur talentueux et figure respectée de la scène culturelle, s'est éteint le lundi 15 juin à l'âge de 81 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par son agence Singularist, provoquant une vague d'hommages de la part de ses pairs et de ses admirateurs. Parmi les personnalités à lui rendre hommage, Christian Clavier, son partenaire dans la saga culte Les Visiteurs, a exprimé sa peine sur X (anciennement Twitter) le mardi 16 juin.

Clavier a salué la mémoire de son camarade de jeu en écrivant : Christian Bujeau a été un formidable camarade de jeu et un pilier dans Les Visiteurs… Beaucoup de tristesse et pensées à ses proches. Cette déclaration sincère reflète l'affection et l'estime que Clavier portait à Bujeau, avec qui il a partagé l'écran dans l'un des plus grands succès du cinéma français. Christian Bujeau était bien plus qu'un acteur de cinéma.

Il était avant tout un homme de théâtre, reconnu pour son dévouement et sa passion pour les planches. Au cours de sa carrière, il a joué et mis en scène des dizaines de pièces, faisant de lui l'un des piliers du théâtre français. Parallèlement, il était un enseignant d'art dramatique à l'école Jean Périmony de Montreuil, où il a formé les talents de demain.

En 2014, il confiait dans une interview avoir eu la chance de croiser une professeure bienveillante qui l'a encouragé à passer le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Il avait échoué à sa première tentative mais avait réussi l'année suivante, prouvant sa persévérance. Son engagement dans la transmission du savoir a marqué ses élèves, qui gardent de lui le souvenir d'un mentor exigeant mais généreux.

Bien que sa carrière théâtrale fût riche et respectée, c'est son rôle de Jean-Pierre Goulard dans Les Visiteurs qui l'a rendu célèbre auprès du grand public. Dans ce film, il côtoyait des stars comme Christian Clavier, Valérie Lemercier et Jean Reno. Christian Bujeau a réussi un exploit : se faire remarquer au milieu de ces méga-stars. Sa performance, entre humour et émotion, a conquis les spectateurs et reste gravée dans les mémoires.

Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel français. Au-delà de son travail, c'est l'homme chaleureux et humble que ses proches et collègues pleurent aujourd'hui. Les hommages continuent d'affluer, rappelant l'impact qu'il a eu sur ceux qui l'ont connu et sur l'art dramatique en général





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