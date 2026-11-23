Le témoignage d'un codétenu affirme que Christian Brückner a avoué avoir enlevé une fillette blonde. Cette révélation pourrait relancer l'enquête sur la disparition de Maddie McCann au Portugal.

Un nouveau chapitre majeur s'ouvre dans l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann au Portugal en 2007, grâce à des révélations publiées le dimanche 22 novembre par le journal britannique Mail on Sunday. Le suspect principal, Christian Brückner, accusé d'avoir kidnappé la petite fille âgée de trois ans, aurait avoué son acte à un codétenu pendant leur incarcération commune. Cette déposition pourrait constituer une pièce maîtresse pour les enquêteurs, alors que l'Allemand de 49 ans n'a jamais été inculpé officiellement faute de preuves directes suffisantes.

Déposition choc de Laurentiu Codin

Le cœur de ces nouvelles révélations repose sur le témoignage détaillé de Laurentiu Codin, un ancien cambrioleur qui partageait la cellule de Christian Brückner. Ce dernier aurait confié à son codétenu avoir enlevé et tué une petite fille blonde, des détails qui correspondent étrangement à la description physique de Maddie McCann, disparue dans la région de l'Algarve. Laurentiu Codin a formalisé ces accusations en fournissant sa version des faits aux autorités allemandes, spécifiquement au BKA, l'équivalent du FBI en Allemagne, lors d'un entretien en octobre 2024. Cette déclaration tardive mais précise remet en question l'innocence défendue par le suspect et pourrait justifier une réouverture vigoureuse des recherches sur le terrain.

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Détails macabres de l'aveu au BKA

Dans ses déclarations rapportées par le journal britannique, Laurentiu Codin a décrit avec une précision troublante les aveux de Christian Brückner. L'Allemand aurait raconté avoir trouvé une jeune fille endormie, l'avoir kidnappée, puis roulé près de quarante-cinq minutes dans son camping-car avant de l'agresser sexuellement. Le récit indique que Christian Brückner a avoué être attiré sexuellement par les jeunes enfants et pratiquer des actes dégoûtants avec elles capturées lors de ses déambulations. La scène aurait pris une tournure dramatique lorsque le suspect, pris de panique à la vue des gyrophares de police, aurait décidé de tuer la fillette immédiatement après ces actes.

Questionnement sur l'ADN et les recherches

Le témoignage contient également des éléments fascinants sur l'état d'esprit du suspect après les faits. Christian Brückner aurait demandé à Laurentiu Codin si la police pouvait détecter son ADN sur une fenêtre, expliquant qu'il avait sauté par celle-ci avec une enfant dans les bras. Le suspect aurait également mentionné chercher de l'argent, précisant qu'il n'avait trouvé qu'une petite fille blonde endormie. Ces informations ont conduit les autorités allemandes et portugaises à délivrer des mandats de perquisition pour fouiller minutieusement plusieurs zones broussailleuses autour du complexe hôtelier Ocean Club à Lagos. Malgré trois jours de recherche intensives sur près de six kilomètres carrés, aucune découverte significative n'a été faite pour corréler ces aveux avec la réalité physique du dossier.

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Niement et situation actuelle du suspect

Face à ces allégations massives, Christian Brückner maintient catégoriquement sa version des faits, niant toute implication dans la disparition de la fillette. Il affirme avoir été situé à cent-cinquante mètres du complexe hôtelier Ocean Club au moment précis de la disparition, se présentant ainsi comme un témoin oculaire innocent plutôt que comme un suspect. Cette position de niement persistant contraste fortement avec les descriptions graphiques fournies par son codétenu, créant un verrou judiciaire que les enquêteurs tentent de dénouer depuis plus de dix-sept ans. La crédibilité de l'aveu inculpé reste au centre des débats juridiques et médiatiques.

Contexte pénal et avenir de l'enquête

Christian Brückner a purgé une peine de prison de sept ans en Allemagne, une sanction liée à un viol commis sur une Américaine de soixante-douze ans il y a plus de vingt ans au Portugal. Il a été libéré le 17 septembre 2025, date à laquelle la justice allemande a également mis fin à la surveillance permanente dont il faisait l'objet fin octobre 2026. Depuis sa sortie de prison, l'Allemand vit dans un foyer municipal à Kiel, dans le nord du pays. La combinaison de sa libération récente, de la fin de la surveillance judiciaire et de ce nouveau témoignage crée un contexte d'incertitude juridique sans précédent, poussant les procureurs à réévaluer la solidité des preuves accumulées contre lui pour tenter de résoudre ce crime resté impuni pendant des décennies.