Christian Amara, le président légendaire du Paris FC, est décédé

Christian Amara, figure emblématique du Paris FC, est décédé à l'âge de 86 ans. Son engagement indéfectible envers le club, présent depuis sa création dans les années 1970, le place parmi les plus grands héros de l'histoire du PFC.

Plus d'une moitié de siècle à défendre l'écusson. En toutes circonstances. Christian Amara marquera à jamais l'histoire du Paris FC, qu'il avait rejoint lors de sa création au début des années 1970 et dont il était toujours le président d'honneur. Le club de la capitale a annoncé ce mardi la mort de son dirigeant le plus emblématique, à l'âge de 86 ans.

Le Paris FC, son président, ses actionnaires, ses dirigeants, ses joueurs et joueuses, l'ensemble des staffs des équipes premières et des équipes de jeunes, ses supporters, ses bénévoles et ses salariés tiennent à saluer la personnalité d'un homme unique, dont l'héritage perdurera à chacune des étapes de la vie du club, peut-on lire dans un communiqué. Le PFC lui rendra hommage lors de ses prochaines rencontres. Également passionné d'aviation, Christian Amara connaissait par cœur l'histoire de son club de cœur, né d'une scission avec le PSG en 1972, redescendu dans les divisions amateures après la vente de sa licence professionnelle dans les années 1980 (qui a permis la création du Matra Racing) et aujourd'hui en Ligue 2. Durant son parcours de plus de cinquante ans au sein du PFC, le dirigeant historique a croisé une dizaine de présidents, dont Noël Le Graët, Bernard Caïazzo et Pierre Ferracci, actuellement en poste. Le club parisien, récemment racheté par la famille Arnault, lui rendra hommage lors de ses prochaines rencontres. Après 26 journées, les joueurs de Stéphane Gilli sont en course pour la montée en Ligue 1 et occupent la deuxième place du classement, avec 3 points de retard sur le leader, Lorient.





