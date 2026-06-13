Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour, s'alignera sur une course de pédalos entre l'Italie et Monaco

Sans équipe professionnelle cette saison, le cycliste britannique Chris Froome va relever un défi insolite en participant à "The Crossing", une course de pédalos de 225 km organisée par le prince Albert de Monaco. L'événement caritatif ravive le souvenir d'une anecdote où France 2 l'avait pris pour un simple randonneur.

Chris Froome , le légendaire quadruple vainqueur du Tour de France, s'apprête à participer à une épreuve pour le moins inattendue : une course de pédalo s entre l'Italie et Monaco , le 19 juin prochain.

À 41 ans, l'ancienne star du cyclisme, qui n'a pas retrouvé d'équipe pour la saison en cours, va s'élancer sur ce défi exigeant de 225 kilomètres, à parcourir en duo en moins de 24 heures. L'événement, baptisé "The Crossing", relie Viareggio en Toscane à la plage du Larvotto à Monaco et est organisé par le prince Albert et la princesse Charlène.

Les bénéfices de la course seront intégralement reversés à la "Fondation Princesse Charlène de Monaco", ce qui offre à Froome une occasion de renouer avec la compétition tout en soutenant une cause caritative. Cette actualité, qui a rapidement fait le tour du peloton cycliste et des médias, rappelle une anecdote des plus savoureuses survenue en août 2021.

Alors qu'il effectuait une sortie à vélo dans le massif de l'Estérel, Froome était passé, sans être reconnu, devant les caméras de France 2. Les journalistes, réalisant un reportage sur les risques d'incendie dans le Var, l'avaient décrit comme un simple "randonneur à vélo", ajoutant même : "Personne ne passe, pas même ce randonneur à vélo".

La scène, devenue virale, illustrait l'écart immense entre la notoriété médiatique du champion à l'époque de ses glorieuses victoires (2013, 2015, 2016 et 2017) et sa discrétion actuelle. Aujourd'hui, sans contrat avec une formation WorldTour, Froome choisit une voie alternative pour rester dans la lumière et participer à un événement qui suscite l'attention. Cette décision intervient après une série d'épisodes difficiles pour le coureur britannique.

Ces dernières années, il a été confronté à plusieurs graves accidents, notamment une chute violente dans le Var en 2019 qui avait entraîné de multiples fractures, dont celle de la clavicule, ainsi qu'une hospitalisation avec des côtes cassées après avoir percuté un poteau. Ces incidents avaient sérieusement compromis sa carrière et son retour au plus haut niveau.

Alors que sa santé semble rétablie, sa présence sur le départ d'une course aussi insolite - où il devra pédaler sur un pédalo, engin de plage usualement - souligne à la fois l'adaptabilité et la résilience d'un Champion qui ne renonce pas. La nouvelle a également relancé les discussions sur sa possible retraite sportive ou sur une reconversion dans des événements médiatiques ou caritatifs.

En participant à "The Crossing", Froome démontre qu'il reste une figure capable de mobiliser l'attention, même en dehors des sentiers battus du cyclisme professionnel. Le peloton et les amateurs observeront avec curiosité cette aventure qui, on l'espère pour lui, se déroulera sans encombre sur les flots méditerranéens





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