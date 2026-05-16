Chopard, la joaillerie suisse, a été la seule à fabriquer la Palme d'Or pendant trente ans, mais depuis quatre ans, Caroline Scheufele, directrice artistique de Chopard, a créé une collection de haute joaillerie et une collection de couture. Caroline Scheufele a présenté la première création joaillière millésime 2026 lors du premier soir du festival. Elle a également arboré une imposante broche en forme de phénix en or rose et titane, servie d'émeraudes et de saphirs multicolores. Caroline Scheufele a créé une collection de haute joaillerie et une collection de couture inspirée par la nature. Les animaux, tels que le phénix, les papillons, les poissons, les abeilles et les chevaux, sont à l'honneur dans les bijoux et les vêtements de la collection. Laetitia Casta et Vincent Macaigne ont fait une apparition pleine d'humour et de complicité sur les marches du Palais des Festival.

Chopard , la joaillerie suisse, a été la seule à fabriquer la Palme d'Or pendant trente ans, mais depuis quatre ans, Caroline Scheufele , directrice artistique de Chopard , a créé une collection de haute joaillerie et une collection de couture .

Caroline Scheufele a présenté la première création joaillière millésime 2026 lors du premier soir du festival. Elle a également arboré une imposante broche en forme de phénix en or rose et titane, servie d'émeraudes et de saphirs multicolores. Caroline Scheufele a créé une collection de haute joaillerie et une collection de couture inspirée par la nature.

Les animaux, tels que le phénix, les papillons, les poissons, les abeilles et les chevaux, sont à l'honneur dans les bijoux et les vêtements de la collection. Laetitia Casta et Vincent Macaigne ont fait une apparition pleine d'humour et de complicité sur les marches du Palais des Festival





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